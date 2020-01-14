Президент Беларуси: перемены будут абсолютно спокойными, не революционными

Принципы государственной экономической политики останутся неизменными. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 14 января на совещании с руководством Совета Министров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными. Как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому что жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом той политики, которая проводится, этого не будет. Будут выборы, будут альтернативные кандидаты, предложат слом старой системы и новые перемены –народ определится. Мы будем целенаправленно реализовывать те замыслы, которые есть. И перемены эти будут абсолютно спокойными, не революционными.

Белорусский лидер отметил, что в центре внимания государства всегда будут люди и их интересы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди разные. Бывает, что люди требуют того, что государство делать не должно. Но мы должны к ним прислушиваться. Поэтому, какая бы сложная и насущная проблема ни была поднята, необходима оценка того, как её решить и как это повлияет на конкретного человека.