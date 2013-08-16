День гнева в Египте: взорвана железная дорога, под охрану взяты стратегические объекты

Новости Египта. В Египте накаляется обстановка. Уже есть первые сообщения о митингах и манифестациях. К северо-западу от Каира сторонники «Братьев мусульман» подорвали железную дорогу. В Египте под охрану взяты стратегические объекты. Полиция перекрыла все подступы к центру Каира. По сообщениям местных СМИ, погибли уже 4 человека.

Как предупреждают исламисты, это только начала дня гнева. Они готовятся вывести на улицы около миллиона человек.

Акции протеста в Египет, которые в последнее время вспыхнули с удвоенной силой, направлены против действующего руководства страны. «Братья мусульмане» пытаются любой ценой восстановить в должности Моххамеда Мурси.

Только за последние несколько суток жертвами демонстраций стали более 600 человек, тысячи получили ранения. В стране действует комендантский час, а военные могут применять оружие. Многие государства отзывают своих послов из Египта и эвакуируют туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.