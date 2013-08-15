Египетская революция добралась до популярных курортов и превратилась в настоящую войну

Новости Египта. Египет – главная горячая тема у журналистов всего мира. Но к сезону отпусков это имеет лишь косвенное отношение. Ведь последние новости из страны пирамид заставляют забыть в том числе и об отдыхе. По официальным данным, свыше 500 человек погибли и несколько тысяч получили ранения в столкновениях армии и полиции государства с исламистами за двое суток.

Сменившая свое название дважды и свою политическую окраску уже с десяток раз Египетская якобы революция пожрала своих детей окончательно и принялась за чужих. Сотни погибших, тысячи раненных – и это лишь первые последствия попытки военных нейтрализовать реакцию на военный переворот. Теперь, когда в государстве армия – против исламистов, бойцы того Тахрира – против Тахрира нынешнего, а погромщики – против церквей, против мечетей, против магазинов, против всех, теперь сказать, что будет потом, не может с уверенностью уже никто.

Впервые в сверхновой истории Египта – стычки и выстрелы, и вой сирен, и раненные, и попытки поджогов, и комендантский час – весь ад на границах туристического рая – районов Хургады и Шарм-эш-Шейха. В разгар, как выяснилось, совсем нетуристического сезона там оказались и белорусы.

Евгений Пелех, турист:

Знаю, что в Хургаде жгут покрышки возле мечетей. Сказали никуда не ездить и не ходить после семи вечера. Разборки превратились из выяснений отношений в войну настоящую. В самом отеле ничего нет. Ночью слышал сирены милиции, довольно много.

Специалисты оттока наших туристов из Египта пока не фиксируют. Но, как и их коллеги, например, из России, что называется, прорабатывают варианты.

Александр Берестов, генеральный директор туристической компании:

Как будет развиваться ситуация, сложно пока сказать. Мы оцениваем, смотрим. Сегодня весь день практически посвящен звонкам. Есть некоторые аннуляции по следам произошедшего, но большинство туристов выясняет обстановку.

Исходя из все той же обстановки, дипломатическое ведомство Беларуси рекомендует гражданам, находящимся в Египте, воздержаться от поездок за пределы курортных зон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Ситуация в Египте обостряется. В этой связи белорусам не рекомендуется покидать туристические зоны, избегать массового скопления людей, а также проявлять повышенную осмотрительность, покидая отель.

А для тех, кто еще только планирует отдых в этом регионе, мы рекомендуем воздержаться от посещения Египта до нормализации обстановки в этой стране.

Дотошные вспомнили, что чрезвычайное положение в Египте было введено в 1981, отменено в 2012 году и вновь введено 14 августа. То есть формально вне режима ЧП страна прожила всего около 440 дней за 30 с лишним лет. Но, если сравнить положение до Арабской весны, после нее и нынешнее, и задаваться вопросом, когда ситуация была действительно спокойной, то ответ в отсветах пожарищ Каира будет очевиден.