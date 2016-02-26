Делегация из Таиланда впервые в Беларуси. О чем шла речь на встрече с Президентом?

Новости Беларуси. От туризма до военно-промышленного комплекса. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил за создание полномасштабной договорно-правовой базы сотрудничества с Таиландом. Об этом глава государства заявил 26 февраля на встрече с вице-премьером Королевства. В Минске сегодня впервые встречали делегацию высокого уровня. Сейчас товарооборот между странами около ста миллионов долларов. Однако стороны рассчитывают на значительное его увеличение.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Таиланда уже больше 20 лет. Но активное развитие эти связи получили совсем недавно. В 2015 на уровне МИДов страны организовали новую платформу сотрудничества. Результатом стала и сегодняшняя встреча. Вице-премьер Королевства - по совместительству - министр обороны. Выправка сразу выдает в чиновнике 40-летнюю военную карьеру за плечами.

Теплый прием и обоюдное желание выйти на новый уровень для начала в торговле. Таиланд уже сейчас один из наших ключевых партнеров в юго-восточной Азии. Белорусы зарабатывают на экспорте в эту страну около 70 миллионов долларов в год. Самый ходовой товар - калийные удобрения, шины, спецтехника изделия из льна. Основа таиландского импорта - каучук, двигатели, электроника и фрукты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень большое внимание уделяем сотрудничеству с вашим регионом. Закрытых тем по сотрудничеству с Таиландом у нас нет. И мы готовы договариваться по всем направлениям, по которым хотели бы вы сотрудничать с Беларусью. К сожалению, у нас отсутствует полномасштабная юридическая основа, база договорно-правовая нашего сотрудничества, но, тем не менее, определенный уровень существует. Я бы сказал, существует на уровне доверия. И у нас никогда не было вопросов к партнерам нашим в Таиланде, у вас не было к нашим партнерами по торговле претензий. Это хорошо. Но эту договорно-правовую базу надо формировать. И я уверен, что ваш визит, высокого нашего гостя, послужит началом формирования этой договорно-правовой базы.

Господин вице-премьер, наши возможности, скорее всего, вам известны. Мы очень серьезно можем сотрудничать с вами и достигать очень высокого уровня по объемам товарооборота. Вы знаете, что мы производим, что мы можем поставлять в вашу страну, что покупать у вас. У нас пусть небольшой товарооборот, но он примерно сбалансирован. Поэтому если в результате вашего визита вы увидите направления этого сотрудничества, в том числе по товарным группам, знайте, что мы договорились и мы сделаем все для того, чтобы удовлетворить запросы Таиланда по любому направлению, начиная от кадров, обучения здесь и военным специальностям, и гражданским специальностям, до поставок товаров на таиландский рынок и закупок у вас этих товаров для нужд нашей экономики.

Юридические нюансы решат в ближайшее время. Ответственный за кооперацию — Владимир Андрейченко. Возможно, как раз парламентарии вскоре займутся вопросом упрощения визового режима. На более высоком уровне такой тезис сегодня прозвучал. Ведь Таиланд становится все более популярным курортом для белорусов. В свою очередь, у азиатского государства — свои интересы.

Правит Вонгсуван, заместитель премьер-министр, министр обороны Королевства Таиланд:

Нам надо увеличивать товарооборот, в чем действительно поможет межправительственная комиссия. И это, конечно, укрепит отношения между странами. Нам очень интересно сотрудничество в области военно-промышленного комплекса. Ваша страна на передовых позициях в этом направлении. Еще мы бы очень хотели сделать систему заключения торговых соглашений более простой. Это было бы очень выгодно обеим странам.

Чуть позже в правительстве речь шла уже об условиях реализации совместных проектов. Вариантов получения взаимной выгоды — масса. Да и нынешний уровень товарооборота не может устраивать.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Стартуем таким широким фронтом для того, чтобы действительно выйти на такие разноплановые, всеобъемлющие и большие отношения пока с не очень высокой позиции. У нас всего лишь товарооборот за прошлый год составил 102 млн.долларов. Мы должны ставить задачу на порядок, раза в 2-3, за ближайшие несколько лет увеличить товарооборот.

Уже сегодня страны готовы к работе в еще более глобальном масштабе. Таиланд хочет достичь соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС. А для Беларуси интересно сотрудничество с АСЕАН.

Таиланд гармонично вписывается в цепочку стран так называемой «дальней дуги» нашего экспорта. Япония, Вьетнам, Индонезия, Индия, ЮАР и так далее - до Венесуэлы и Бразилии. Во всех этих странах уже знают, что такое товар, произведенный в Беларуси. Многие изначально скептически относили к этим рынкам, но время показало, насколько это выгодно.

Таиланд интересуют белорусские тракторы. Их можно использовать для уборки сахарного тростника. Сегодня делегация из Азии оценила технику МТЗ. Особенно впечатлил трактор-гигант мощностью 350 лошадиных сил.

Доля сельскохозяйственной продукции в ВВП Таиланда составляет около 10%. Это крупнейший в мире производитель и импортер риса. А за уборку сахарного тростника отвечает лично министр промышленности.

Атчака Синбунруанг, министр промышленности Королевства Таиланд:

Я впечатлена тем разнообразием продукции, которое производится здесь. Я руковожу подразделением по уборке сахарного тростника и планирую способствовать продвижению белорусской техники на рынки Таиланда. Мы предложим использовать ваши тракторы тайским фермерам, которые занимаются сахарным тростником. А также, возможно, для механизированной уборки риса и тапиоки.

Вполне реальные перспективы и у экспорта вооружений. Знакомство с возможностями отечественного ВПК делегация начала с посещения с оборонного предприятия «Пеленг». Здесь уже сегодня было подписано правительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Этот документ, судя по всему, только начало большого и комплексного сотрудничества между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.