Что думают о Декрете «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» руководители и сами работники?

Новости Беларуси. Во многом стабильность ситуации в любой сфере находится в прямой зависимости от руководителя. Беларусь готовится к работе в новых условиях. Руководители и работники разных отраслей хозяйствования, что называется, примеряют на себя основные положения Декрета «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».

На этой небольшой частной фабрике в Гомеле абсолютно автономное производство. Эффективная система управления выстроена так, что простая швея фактически «назначает» себя зарплату сама. Больше работаешь – выше доход, при чем доход работников предприятия один из самых высоких в отрасли. По мнению директора, главное – самодисциплина.

Новый документ словно лакмусовая бумажка выявит неэффективных управленцев на всех уровнях.

Наум Кац, генеральный директор обувной фабрики:

Он поможет ещё раз показать, что проблема кроется не в плохой дисциплине. Дисциплина — следствие плохой организации труда. Указ хороший, своевременный. Это последняя подпорка, которая выбьет у нерадивых руководителей возможность говорить о том, что все проблемы в неуклюжих, пьяницах и недисциплинированных рабочих. Президент сказал: Вот вам Указ, самые жесткие меры. А что будет? А потом ничего не изменится. Потому что начинать нужно с главы управления.

В сельхозпредприятии «Родина» Белыничского района Евгений Шолковский работает больше 10 лет. Дом, личный автомобиль, отпуск в санаториях. Даже заграничные курорты — далеко не мечта, а реальность. Такие условия жизни, что греха таить, имеет далеко не каждый горожанин. А здесь — обычное дело. Но только для тех, чья дисциплина и ответственность к работе не дает никаких осечек.

Евгений Шолковский, механизатор сельхозпредприятия «Родина»:

У нас дисциплину знают. У нас давно все это жестко. Один прогул может сильно сыграть на кармане моей семьи. Нужно вести достойный образ жизни. Как в семейной жизни, так и на работе. Все оно потом приходит.

Руководит хозяйством Александр Лапотентов без малого 35 лет. Подход к труду и дисциплине здесь был крайне требовательным всегда. И не только кнутом, но и пряником. Не куришь – надбавка, нет прогулов – премия. А коль нарушил – всех благ лишаешься. И обижаться в такой ситуации можно только на самого себя. Потому о скором вступлении в силу пятого Декрета здесь говорят с абсолютным спокойствием.

Александр Лапотентов, председатель сельхозпредприятия «Родина»:

Люди задумаются, в каком состоянии идти на работу, как себя вести и как давать задачи на каждом производственном подразделении. Сказать, что для нас совсем ничего нового, не скажу, но в большинстве мы готовы были рассмотреть этот вопрос, однако это применяется годами у нас в хозяйстве.

Будь то кнутом или же пряником, но добиться дисциплины в рабочих коллективах настало время всем. Ведь Декрет номер 5 вступает в силу уже с 2015 года.