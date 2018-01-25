Каждому, кто ищет работу, помогут. Президент Беларуси подписал Декрет о содействии занятости населения

Новости Беларуси. Максимальное содействие занятости белорусов. Президент подписал Декрет, который повлияет на рынок труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждому, кто ищет работу, помогут. Для этого у местной власти появится больше возможностей. Здесь создадут специальные комиссии. Они будут выявлять тех, кто получает серый доход, проще говоря, зарплаты в конвертах. Тем же, кто не спешит трудоустраиваться, либо выходить из тени, также придётся задуматься. Они будут платить за субсидируемые государством услуги по полной стоимости. Виктор Волков последний раз обходит территорию своего предприятия. Предприятия, которое приказало «долго жить». Сегодня организация официально ликвидирована, а имущество решено передать в коммунальную собственность – в районное ЖРЭУ. Новый собственник решил не бросать и коллектив.

Виктор Волков, главный инженер КУП «Могилевское управление спецработ»:

Предложили мне новую должность в ЖРЭУ Октябрьского района. Я это предложение принял. Уверенность в завтрашнем дне, что будет и зарплата, и буду продолжать работать. Ярмарки вакансий, центры занятости, многочисленные сайты в интернете, резюме в газетах, электронных банках. Для старта новой карьеры возможностей немало, было бы желание трудиться. Официальный уровень безработицы в Беларуси 0,5 %. 23 тысячи человек в стране все еще «за бортом труда». Но, при этом вакансий наниматели предлагают почти в два раза больше.

В столице на одного безработного в среднем – 4,5 вакансии. Здесь поиск работников поставлен на поток. Вот и сегодня на районном минирынке трудовых предложений день открытых дверей. В зале оживление: стопки газет «Принимаем на работу» худеют, люди внимательно всматриваются и в мониторы с электронной базой. Наталья во временном статусе «безработная» вот уже месяц. Но сидеть без дела не собирается.

Наталья Додь:

Выбрать есть из чего, довольна обслуживанием. Горящие «требуются» и целый пасьянс вакансий. На разведку отправляют и менеджеров по подбору персонала предприятий, нуждающихся в утоление кадрового голода.

Анна Кобусь, ведущий специалист по кадрам РУП «Белпочта»:

Соискатели подходят, интересуются, мы даем соответствующую консультацию. Привлекаем людей, приглашаем для собеседования в отдел кадров. Стандартный социальный пакет государственного предприятия. Содействие занятости – механизм, который отладят до совершенства. По работе этой системы отныне будут ставить оценку эффективности местным органам власти. О необходимости создать комфортный климат для трудоустройства, в декабре говорил на совещании Александр Лукашенко. Главный посыл нового документа – он должен быть максимально сбалансированным и приближенным к жизненным реалиям. Работать будет по методу «пряника». Прежде чем спрашивать за безделье – создадут условия для трудоустройства.

По образованию Елена Млынчик преподаватель иностранного. Карьера не сложилась, а она оказалась на трудовом распутье. Не растеряться помогли в центре переобучения.

Елена Млынчик, житель Бреста:

Почему бы не воспользоваться этой возможностью, когда это предоставляется абсолютно бесплатно. Я надеюсь, что после переобучения у меня появится новая, более интересная работа. Такие истории отчетливо прорисовывают контуры сегодняшнего рынка труда. С одной стороны – модернизированные предприятия, оптимизация госаппарата да и в целом – цифровизация реального сектора, а значит и рынок труда в ближайшее время будет «сжиматься». С другой – перед чиновниками, да и обществом стоит задача максимально вовлечь людей экономику. Законы рыночной экономики для рынка труда никто не отменял. Формула «хорошее образование плюс опыт равно высокая зарплата» работает без сбоя. Да и о социальной справедливости забывать не стоит. Отчисление в фонды – гарантия пенсий. Регулярно оплаченные налоги – и вот уже строятся новые школы, больницы, детские сады и дороги.

Один из вариантов – открыть свое дело. Теперь эта задача – проще простого. Даже ИП регистрировать не нужно сразу в 30 случаях. Указ, который заработал в октябре 2017, развязал руки ремесленникам. Итоги подводить рано, но уже сегодня число самозанятых в стране увеличилось почти вдвое. Магазин в агрогородке Крупово появился всего месяц назад, но уже успел стать центром притяжения. Все страхи с нерентабельностью бизнеса на селе развеял первый финансовой отчет.