Давыдько: «Вопрос весь этот был на оси Россия – Европа. Кто больше заинтересован в чём в Беларуси, и какой она должна быть»

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Помните, как тиражировали, мусолили и муссировали брестскую ситуацию, и эту девочку делали крайней?

Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Нет, опять же, по законодательству, любой наблюдатель – он должен понимать свою миссию. В чём она заключается, что он может, что он должен и чего он не должен. Он не имеет права хватать человека за руки. Он должен наблюдать. Он называется «на-блю-да-тель». Наблюдаешь – фиксируй, потом докладывай. Вот и всё. В данном случае, и Лидия Михайловна Ермошина про это говорила, что было очень много нарушений в поведении именно наблюдателей. Они хотели этого, был заказ определённый. Более того, большинство людей считали заранее, что выборы не признают. То есть это было готово.