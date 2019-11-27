«Если они любят Родину, они должны идти на этот диалог». Что Давыдько собирается обсуждать с оппозицией

Итоги выборов в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».
Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Хочу по поводу оппозиции ответить, её присутствия в парламенте. Во-первых, каждый разумный человек (а в Палату представителей избраны разумные люди), принимая какое-то решение, делит лист на две части: плюсы-минусы по принятию этого решения. То есть внутренняя оппозиция у каждого человека при принятии решения существует. Обсуждение в комиссиях, когда взвешивается законопроект. Обсуждение с избирателями законопроектов. Особенно таких спорных и крайне жизненно важных – обязательно.
Но есть ещё инструмент, который, я полагаю, мы должны активно использовать вот в этот период нашего 7-го созыва. Это собирание общественного мнения и организация обсуждений с гражданским обществом, с общественными объединениями, организациями, с оппозиционными партиями, с оппозиционными лидерами важнейших проблем современности и нашей страны. Если они любят родину, они должны идти на этот диалог. Но только не выкрикивать свою точку зрения и оставаться… А пытаться понять, разложить понятия. Поэтому и необязательно, чтобы эта оппозиция была в парламенте.