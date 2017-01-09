Реформы Минобразования: возможна отмена ЦТ по гуманитарным предметам

Новости Беларуси. Белорусские абитуриенты смогут сдавать вместо трех четыре предмета на централизованном тестировании. Соответственно, при подаче документов в вуз (а при зачислении необходимы по-прежнему три) появляются дополнительные возможности для маневра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменяется срок действия сертификатов ЦТ, а также количество резервных дней для сдачи тестов.

Кристина к старту вступительного марафона уже готова. Ей только 16, но она определенно знает, кем хочет стать и где хочет учиться. Институт журналистики БГУ – вот она, заветная цель. Новую возможность – сдать сразу четыре ЦТ – девушка, оценивает «на отлично».

Кристина Федорович, ученица гимназии № 31 Минска:

Я буду сдавать для поступления русский язык, историю – это как основные предметы. И у меня еще экзамен творчество. И для запаса я беру себе обществоведение. Потому что вдруг если будет какая-то неудача, то я смогу пойти на другую специальность.

В Кодексе об образовании еще несколько новых пунктов. Теперь с сертификатами можно поступать в течение двух лет; количество резервных дней увеличилось с 1 до 3.

При поступлении на сокращенную форму обучения в вузы не нужно будет сдавать ЦТ, а два профильных испытания по дисциплинам, изученным в колледже.

Также утвержден облегченный порядок зачисления на специальности сельскохозяйственного профиля.

Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Они будут сдавать вступительное испытание по профильным предметам – 2 вступительных экзамена – либо форме ЦТ либо в форме внутреннего испытания по предмету в соответствующем учреждении образования.

Льготы и для педагогических специальностей. На дневную бюджетную форму будут принимать по собеседованию. Но это – только для выпускников классов с педагогическим уклоном.

При этом срок обязательной отработки по распределению после будет, как минимум, пять лет.

Наталья Дереклеева, заместитель директора по учебной работе Гимназии № 20 Минска:

На собеседование нужно принести характеристику и портфолио, в котором расписана вся деятельность за 2 года. Если таким образом будет действовать этот документ, то придут очень хорошие ребята.

10-классник Влад – как раз ученик педагогического класса одной из столичных гимназий. С профессией уже давно определился: он будущий учитель математики.

Владислав Бреский, ученик 11 класса Гимназии № 20 Минска:

Я стараюсь, я тружусь. Сижу по ночам, когда делаю уроки. Вот такая вот жизнь у нас, школьников. Математика дается мне достаточно легко.

Виктория Ходосок, СТВ:

Однако это не все реформы. Министерство образования анонсировало скорую разработку независимого национального выпускного экзамена.