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Каждый третий житель Сирии покинул страну. Евросоюз назвал ситуацию с сирийскими беженцами «гуманитарной катастрофой»

11 сентября 2013 08:48
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Новости Сирии. Европа столкнулась с возрастающим наплывом беженцев из Сирии. Убежище за пределами страны ищут миллионы сирийцев. По мнению экспертов: в случае удара США по Дамаску, поток людей станет просто неконтролируемым.

В ЕС ситуацию с сирийскими беженцами уже назвали «гуманитарной катастрофой». По данным ООН, свои дома покинул каждый третий житель страны.

Первыми волну эмиграции приняли на себя соседние страны.  Но денег на содержание лагерей уже не хватает. Так, в Ливане с октября четверть беженцев не смогут обеспечить даже питанием. А в Болгарии, чтобы не допустить роста числа нелегальных мигрантов из Сирии усилили патрулирование границы с Турцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Война в Сирии

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