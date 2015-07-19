ЦИК зарегистрировал инициативные группы Александра Лукашенко, Сергея Калякина и Сергея Гайдукевича

Новости Беларуси. ЦИК Беларуси зарегистрировал три инициативные группы по выдвижению кандидатов на пост Президента. Это команда Александра Лукашенко, Сергея Калякина и Сергея Гайдукевича. Судьбу остальных решат в течение пяти дней.

Всего в Центризбирком поступило 14 заявок. Уже на следующей неделе инициативные группы начнут собирать подписи за выдвижение своего кандидата.

Три из трех – таков итог первого заседания ЦИК, на котором начали рассматривать вопрос о регистрации инициативных групп. Подача документов стартовала 14 июля. В первый же день в комиссию обратились представители действующего президента – Александра Лукашенко. 15 июля стали известны имена еще двух претендентов: Сергей Гайдукевич и Сергей Калякин.

Три первых инициативных группы – три вопроса в повестке заседания. За процедурой регистрации следят и первые наблюдатели.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Уже аккредитованы три наблюдателя от республиканских общественных организаций. Это прежде всего Белорусский хельсинский комитет, который аккредитовался. Кроме этого, вчера представлены протоколы от общественного объединения «Белая Русь» и от Белорусской партии труда и справедливости.

Тщательная проверка документов – все претенденты соответствуют требованиям закона. Состав инициативных групп тоже уточнен. Не достигшие совершеннолетия на момент сбора подписей или те, кто не смог подтвердить свое гражданство, остались за бортом. Впрочем, необходимый минимум в составе инициативных групп (а это по крайней мере 100 человек) перевыполнен всеми претендентами.

Собирать подписи в пользу Александра Лукашенко смогут 10577 человек, в группе по выдвижению Сергея Калякина было 1511 белорусов, один исключен. Первоначальный состав группы Сергея Гайдукевича – 2484 человека, из них проверку не прошли трое.

Итоговое решение комиссии – зарегистрировать. Все три инициативные группы могут получить подписные листы и удостоверения.

Впрочем, собирать подписи они начнут лишь с 23 июля. Срок подачи документов на регистрацию инициативной группы истек 17 июля в 19 часов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

У нас 5-дневный срок на рассмотрение. Вот для тех, кто подавал в этот четверг, то есть подавал 16 июля, понедельник – последний день рассмотрения обращения для Центральной комиссии. Именно поэтому мы попытаемся все то, что подано за сегодняшний день, за вчерашний, мы попытаемся рассмотреть в понедельник и окончательно ответить на все вопросы. Здесь ситуация не только в том, что нужно проверить поданные документы, но и в том, что мы одновременно уже делаем все для сбора подписей, то есть выдать, напечатать, заламинировать и выдать удостоверения членам инициативной группы.

Судя по всему, не все инициативные группы получат зеленый свет. Как отметила Лидия Ермошина, пока в списке реальных претендентов пять человек. Тех, кто подал документы в соответствии с законом. Есть, например, претенденты, приславшие их по почте, в то время как обязательно личное присутствие хотя бы доверенного лица. А некоторые инициативные группы еще не достигли 100 человек.

Очередное заседание ЦИК состоится 20 июля. А следующим шагом для зарегистрированных инициативных групп станет сбор не менее 100 тысяч подписей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.