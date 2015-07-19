ЛНР в одностороннем порядке начала отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения

Новости Украины. Самопровозглашенная Луганская Народная Республика в одностороннем порядке начала отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Процесс фиксируют наблюдатели международной миссии ОБСЕ. По данным информагентств, в районе населенного пункта Кировск уже отогнали три танка.

Между тем минувшую ночь жители Донецка провели в бомбоубежищах. Мощный артиллерийский удар нанесен по Киевскому району города. Повреждены 18 зданий. Бомба также попала в больницу. От разорвавшегося снаряда в селе Спартак сгорел жилой дом. Есть сообщения о погибших. Сложной остается гуманитарная обстановка в регионе. Медики обеспокоены ростом кишечных инфекций. Десятки населенных пунктов лишены воды, газа и электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.