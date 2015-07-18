Лидеры «нормандской четверки» провели телефонные переговоры по Украине

Новости Украины. Все соглашения достигнутые по Украине должны соблюдаться. О важности выполнения минских договоренностей от 12 февраля вновь говорили лидеры «нормандской четверки». В телефонных переговорах участвовали Ангела Меркель, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Петр Порошенко. Как и прежде, особое внимание — прекращению боевых действий на Донбассе. Ведь там продолжают страдать мирные жители — города фактически разрушены, отсутствует вода, нарушена поставка продуктов и вещей первой необходимости.

«Нормандская четверка» также подчеркнула важность диалога между официальным Киевом и самопровозглашенными республиками в рамках контактной группы. Именно она сейчас является звеном между миром и войной на востоке Украины.

Как ожидается, очередная трехсторонняя встреча пройдет в Минске 21 июля.

В ней также примет участие председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.