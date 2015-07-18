С какими вопросами обращались минчане к мэру города на «прямую линию» 18 июля

Новости Беларуси. По традиции по субботам c 9 до 12 часов на «прямую связь» с населением вышли чиновники самого разного уровня. Звонков, отмечают в администрациях районов и городов, стало меньше. Немного изменились и вопросы, с которыми обращаются жители. К тому же звонят не только с жалобами и просьбами, но и с предложениями.

Жалобы, просьбы, предложения. Утром 18 июля в Мингорисполкоме раздался далеко не один звонок. С 9-ти до 12-ти. Уже по субботней традиции. На «прямой связи» с жителями — мэр города Андрей Шорец. Несколько десятков обращений, а вот темы самые разные. Как приватизировать квартиру? Почему в доме нет горячей воды? Что делать с некачественным капитальным ремонтом? И как построить социальное жильё?

Жители этого дома на переулке Козлова о своей проблеме говорили не раз. «Вторую жизнь» их крыльцу решили дать неслучайно. Дому уже несколько десятков лет. Вот только попытка оказалась неудачной. Вместо новых ступенек — лишь положенная кое-где плитка, — рассказывает съёмочной группе СТВ Николай Николаевич. И ведь такую картину и прохожие, и местные жители видят далеко не один день.

В итоге — на «прямую линию» уже второй звонок. На этот раз председателю Мингорисполкома.

А вот Ольга Петровна обратилась 18 июля с другой проблемой. В Буда-Кошелёвский райисполком. Пенсионерка живёт с отцом-участником войны в отдалённой деревне. Говорит, прошлая зима для их семьи стала настоящим испытанием. Холод на улице превратился едва ли не в «минус» в квартире. И всё из-за некачественно установленных стеклопакетов.

Прошло уже пять месяцев. В итоге — от директора фирмы лишь обещания исправить недочёты. Поэтому и надежда разве что на местных чиновников.

Александр Ковалев, заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета:

Мы в ближайшее время свяжемся с организацией, которая установила эти стеклопакеты ненадлежащим образом. Думаю, что мы найдем общий язык с подрядчиком и решим эту проблему в кротчайшие сроки.

А вот в Городокском районе глобальных проблем не фиксируют уже год. Во время подготовки к областным «Дожинкам» в 2014-м сделано немало. Город преобразился. Отремонтировали жилые дома, соцобъекты, заасфальтировали улицы, решили вопросы по водоснабжению. Сегодня в «топ-листе» проблем местных жителей разве что мелкие вопросы. Поставить беседку во дворе или, к примеру, установить турник для выбивания ковров.

В райисполкоме даже приводят цифры: количество обращений снизилось в два, а то и в три раза. И это по сравнению с 2014 годом. Впрочем, таких результатов удалось добиться не только благодаря масштабной работе, проведенной к «Дожинкам». Практика прямых линий на Витебщине существует уже несколько лет. И такой диалог действенный. 18 июля за три часа в исполкоме раздаётся разве что один-два звонка.

Надежда Бурунова, заместитель председателя Городокского районного исполнительного комитета:

Учитывая специфику нашего района (а вы знаете, что наш район самый большой не только в области по площади, но и в республике), который насчитывает большое количество отдаленных деревень, людям удобно обращаться по своим наболевшим вопросам на «прямые линии» к руководству исполкома.

К такому количеству обращений совсем скоро прийти могут по всей республике. С середины января стартовал «прямой телефонный диалог». Теперь по традиции по субботам с 9-ти до 12-ти чиновники самого разного уровня выходят на связь с жителями. Жалобы, просьбы и даже предложения. Правда, из раза в раз звонков становится всё меньше. И это ещё одно подтверждение: разговор напрямую даёт результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.