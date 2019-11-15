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ЦИК: явка выше, чем в предыдущую парламентскую кампанию

15 ноября 2019 06:42
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Новости Беларуси. В стране продолжается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И как заявили в Центризбиркоме, явка в этом году выше, чем во время предыдущей парламентской кампании.

ЦИК: явка выше, чем в предыдущую парламентскую кампанию-1

Так, по итогам трёх дней волеизъявления, свои голоса в пользу того или иного кандидата отдали почти 19,5 % избирателей.

Напомним, досрочное голосование продлится до субботы, 16 ноября, включительно. Воспользоваться этой возможностью могут все, кто будет занят в основной день выборов – 17 ноября.

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# Выборы-2019 # Фотофакт

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