Когда важен каждый голос. Как проходит досрочное голосование на одном из избирательных участков в Минске

Новости Беларуси. В Центризбиркоме нарисовали усредненный портрет кандидата в депутаты. Это мужчина, горожанин, возраст – почти 46 лет, партийный, работает в сфере строительства или транспорта, выдвинут политической партией, образование высшее, выдвигается впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 110 мест в Овальном зале презентует более 500 кандидатов. И на нынешних выборах безальтернативных округов нет. Многие белорусы уже сделали свой выбор. Позади три дня досрочного голосования. На одном из участков побывала корреспондент Кристина Федорович. Артем заметно волнуется – для него это первое голосование. Хотя делать выбор в свои 19 уже привык. Первый важный шаг – поступление в лингвистический. А сегодня время еще одного ответственного этапа. Принять участие в выборе нового парламента – миссия ответственная. «Голосую первый раз. Для меня это очень волнительно». Молодёжь активно голосует досрочно на парламентских выборах в Беларуси

Артем Исаенко, студент МГЛУ:

Честно, это было очень волнительно – голосовать первый раз. Чувство, когда ты исполняешь свой гражданский долг – не испытываемое. Надеюсь, что мой голос поможет выбрать достойного человека, который не равнодушен к проблемам нашей страны. Смотрел, что человек окончил, какая у него профессия, где он работает, сколько зарабатывает. И из этого сделал вывод, какой депутат подойдет лучше на свою должность.

И Анастасия внимательно ознакомилась с предвыборной программой кандидатов перед тем, как поставить галочку в бюллетене. Для девушки это тоже впервой.

Анастасия Ступакевич, студент МГЛУ:

Прийти, посмотреть, каково это, испытать новые эмоции, ответственность, которая ложится на наши плечи. Мы пришли на участок, ознакомились со всеми людьми-кандидатами и выбрали того, кто более нам симпатичен – именно в плане своей жизненной позиции и чем он занимается.

Тем временем, пока голосующие впервые получают небольшие сувениры, избиратели приходят и приходят. Как оказалось, час-пик – послеобеденное время. Мария – многодетная мать и так вышло, что планы на 17 ноября у семьи уже были давно. Так что выбор пал на досрочное голосование.

Мария Богучунус:

Просто на выходные мы с семьей уезжаем из Минска, поэтому пришли проголосовать досрочно. Это наша обязанность, как гражданина, прийти проголосовать.

Избирателей, которые уже готовы проголосовать за своего депутата, ждут каждый день с 10 до 19 часов. Перерыв – с 14 до 16 часов. Не удивляйтесь, почему так много студентов. Это особенность данного участка. Как раз рядом находятся общежития. А оказалось, что молодые люди еще и инициативные.

Александр Шичков, председатель участковой избирательной комиссии № 477:

Я бы сказал, что активно. На сегодняшний день у нас уже проголосовало большее 200 человек. Причем не только студенты – они пока составляют основную массу, а местные жители – они пришли даже в первый день. Молодых людей очень много, в том числе тех, кто голосует впервые. Должен признать, что приходят не только активно, а приходят с хорошим настроением. Как показывает практика, в нашей стране досрочное голосование востребовано. Во время предыдущей парламентской кампании в сентябре 2016-го свой выбор заранее сделали более 30 % белорусов. А по данным Центризбиркома, в 2019 году за первые два дня голоса за своих кандидатов отдали чуть более 11,5 % белорусов.