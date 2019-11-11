Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»

Новости Беларуси. 12 ноября в Беларуси начнётся досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможность посетить избирательные участки до основного дня выборов используют во многих странах. Это удобно тем избирателям, кто в силу каких-либо причин не может прийти на участок в главный день голосования.

Итак, досрочное в Беларуси будет длиться 5 дней – с 12 по 16 ноября. На данный момент на местах для голосования всё должно быть готово. Корреспондент Виктория Ходосок напомнит процедуру.

Текстовой частью – вниз. Обязательная процедура подготовки избирательных бюллетеней: пересчёт каждого листа и подпись на них членов избирательной комиссии на участке. Это не прихоти ради, а для максимальной честности предстоящих выборов.

Участок для голосования № 691 в Минске к выборам готов. Особенно в вопросе безопасности. Сигнализация, сейф, кабинка – кстати, к основному дню появится ещё одна – специально для людей с ограниченными возможностями, и вот урна для голосования.

Во время перерыва и ночью доступа к ней не будет. Это обязательное правило как раз на случай любой возможной попытки манипулировать результатами.

Мария Вишнякова, председатель участковой избирательной комиссии № 691 Партизанского района Минска:

Все выходят. Да, всё закрыто. Опечатано. Доступа к урне, к бюллетеням нет. Урна будет опечатана в присутствии наблюдателей. Они зафиксируют, что нигде, ни в какую щель не может попасть никакой листок. Опечатывается это обычно с подписями членов комиссии. Оставшиеся бюллетени опечатываются в сейфе. И сдаём всё на пульт, на сигнализацию.

Досрочное голосование – продвинутая мировая практика. В Штатах и вовсе можно досрочно голосовать по почте: от нескольких дней до двух месяцев. Где-то без предлога, где-то придётся подыскать оправдание.

В Ирландии прийти пораньше – повод неблагоприятный прогноз погоды. С решительным подходом живут и в Западной Европе. А вот в Финляндии даже голосуют на спецучастках и в местах временного пребывания избирателей – это чтобы наверняка.

В Германии досрочно делают выбор порядка четверти всех избирателей. В Швейцарии – 90% и даже больше.

Пётр Петровский, политолог:

В Беларуси, надо отметить, досрочное голосование наиболее либерально, свободно. Почему? Потому что граждане могут без определенных юридических препонов, без справок участвовать в другие дни голосования. Что увеличивает конкретно явку, позволяет всем, кто желает, поучаствовать в избирательной кампании, что повышает легитимность и демократичность самого процесса.

Полная готовность и на участке – в рубовском Доме культуры. Кстати, всего по стране пунктов для голосования – порядка 6 тысяч. Что интересно: территориально посёлок Руба уже несколько лет – часть Витебска. Но вот голосуют жители – а их более 4 тысяч человек – за кандидатов от соседнего – Городокского избирательного округа.





Евгения Карнилова, секретарь участковой избирательной комиссии №26 Витебска:

Формирование избирательных округов осуществляется по определенному принципу с учетом требований избирательного кодекса. Одним из таких требований является – это примерно равное количество избирателей по избирательным округам, а также территориальность. Что касается территориальности, то поскольку Руба не граничит с городом Витебском, то, соответственно, не может включаться в состав избирательного округа города Витебска.

К предстоящим выборам тщательно ведёт подготовку и Юля Оршанская – и голосовать, и танцевать. Вместе с коллективом «Крыничка». Серьёзность важного политического события будут разбавлять творческими номерами.

Юлия Оршанская, участница хореографического коллектива «Крыничка»:

Когда я была маленькая, тогда с родителями ходила, бросала бюллетени, помогала им голосовать. А сейчас я уже подросла и принимаю участие в концертах, чтобы устраивать такую атмосферу, чтобы голосование для всех было приятным праздником, чтобы это было в торжественной обстановке.