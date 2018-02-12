Насколько Беларусь готова к досрочному голосованию на выборах в местные Советы? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси избирательная кампания в местные Светы выходит на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До начала досрочного голосования остается меньше суток. 13 февраля в 10:00 свои двери откроют все избирательные участки. Там уже установлены кабинки, урны для голосования, доставлены бюллетени. Есть все необходимое и для слабовидящих избирателей. Анастасия Иванникова убедилась, все ли готово к старту кампании.

Галина Черник, председатель участковой избирательной комиссии № 74 Ленинского района Минска:

Здесь у нас будет проводиться досрочное голосование. Как вы видите, есть уже кабина, в которой необходимые письменные принадлежности, а также узор бюллетеня для заполнения. Есть, конечно, уже и урна для бюллетеней.

Как видим, избирателей здесь ждут. Подготовили все и для наблюдателей. Не удивительно: только национальных для мониторинга выборов аккредитовано 10,5 тысяч, иностранных – больше 40. Это сотрудники диппредставительств, работающих в Беларуси, в основном из посольств европейских государств. Плюс заявки на аккредитацию подали Венесуэла, Россия и США.

Во время экскурсиии по участку председатель Галина Черник для нашей съемочной группы раскрывает все секреты.

Галина Черник:

Участковая избирательная комиссия сегодня уже получила бюллетени для голосования. Поэтому комиссия готова к работе. А потом Галина Черник добавила: на участке они еще с утра. Таков порядок.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Кабинки, урны для голосования – как видим, на избирательных участках все полностью готово. Помимо всего прочего, оснащены они и лупами для слабовидящих избирателей. Основной день выборов – 18 февраля. А вот проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 число. Известно уже и точное время работы: с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 часов. И так по всей Беларуси.

Лишь несколько цифр: только в Минске образовано 57 избирательных округов. А вот по всей стране – больше 18 тысяч.

Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Минского городского Совета депутатов 28 созыва:

Участковые комиссии уже начали свое дежурство загодя. На этом этапе шло выверение списков, каждый гражданин мог подойти и уточнить ту или иную информацию по выборам: как правильно голосовать, если он в списках именно по этому избирательному участку. Чем хорошо досрочное голосование? Тем, что каждому избирателю даем равные возможности проголосовать.

В ЦИКе о нынешней избирательной кампании не раз говорили: получается достаточно оживленной. Раньше кандидаты, как правило, делали ставку на встречи в трудовых коллективах. Сейчас же достаточно хорошо развивается уличная агитация. К тому же кандидаты стали за свой счет образовывать реальные фонды и делать предвыборные листовки и плакаты. А значит, активность растет.

Ту самую активность ждут и в Брестской области, причем не только от кандидатов, но и от избирателей. Тем более условия созданы, готовность на участках стопроцентная.

Александр Коледа, председатель Брестской областной избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов депутатов 28 созыва:

Если сравнивать с предыдущей выборной кампанией по выборам депутатов местных Советов, то активность существенно выше. По крайней мере, на порядок больше встреч с избирателями проводится. Избиратель любой, если он захочет получить информацию о кандидатах, у него есть такая возможность на различных сайтах, средствах массовой информации.

Пока на участках наводят последний лоск, здесь уже аншлаг. Это тоже участок, только импровизированный. Таким необычным способом с предстоящими выборами 12 февраля познакомили молодежь.

Можно было сделать селфи на импровизированном избирательном участке, написать послание будущему депутату, опробовать приложение «Голосую».

Александр Заремба, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Я прописываю сюда название улицы, на которой я живу. Дальше у меня появляется окошечко, и там список кандидатов, за которых я могу проголосовать.

Здесь же состоялся и открытый диалог о выборах и о роли в них молодежи. В качестве экспертов – знаменитые спортсмены, популярные телеведущие, врачи, артисты, а также глава Центризбиркома.

Лидия Ермошина, к слову, тоже испробовала фотоновинку.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Порядка 250 участков откроются только в день выборов. Наши участковые комиссии уже отчитались перед вышестоящими органами районами. На данный момент отчеты поступают в Центральную комиссию уже из областей и города Минска о готовности участков, о количестве ящиков для голосования, о списках избирателей.