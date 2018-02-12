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В столице все готово к выборам в Минский городской Совет депутатов

12 февраля 2018 20:59
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Новости Беларуси. Уже 13 февраля по всей стране стартует досрочное голосование. Участки обеспечены бюллетенями и всеми необходимыми информационными материалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избирателей ждут с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 вплоть до субботы. Основной день голосования – воскресенье, 18 февраля.

В столице все готово к выборам в Минский городской Совет депутатов-1

Николай Лысенко, председатель участковой избирательной комиссии Васнецовского избирательного округа № 5 по выборам депутатов Минского городского совета депутатов 28 созыва:
Наблюдатели уже зарегистрированы, на нашем участке уже семь наблюдателей от всех общественных организаций, которые будут принимать участие в проведении этих выборов. Для них здесь организовано место, и они будут постоянно находиться здесь и осуществлять контроль и наблюдение за проведением выборов.

В среднем в столице на каждом участке зарегистрировано от 3 до 5 кандидатов. Всего минчане должны выбрать 57 депутатов Минского городского Совета.

# Фотофакт # Николай Лысенко # Выборы депутатов в местные Советы

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