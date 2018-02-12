В столице все готово к выборам в Минский городской Совет депутатов

Новости Беларуси. Уже 13 февраля по всей стране стартует досрочное голосование. Участки обеспечены бюллетенями и всеми необходимыми информационными материалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избирателей ждут с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 вплоть до субботы. Основной день голосования – воскресенье, 18 февраля.