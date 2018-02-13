«Бюджетники, студенты, пенсионеры – все голосуют досрочно». В Беларуси началось досрочное голосование в местные Советы

Новости Беларуси. В Беларуси 13 февраля начинается досрочное голосование на выборах в местные Советы. Оно продлится пять дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избирательные участки будут работать с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. Отдать свой голос за одного из кандидатов вправе те, кто не сможет прийти на выборы в основной день голосования. Официального подтверждения причин этого не требуется. Центризбирком рекомендует проголосовать досрочно гражданам, которые в основной день будут находиться за границей. Создание участков для голосования там не предусмотрено.



Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

У нас бюджетники, студенты пенсионеры – все голосуют досрочно. У нас и 30 % бывает явка. Поэтому я думаю, что явка будет у нас, как обычно, достаточно высокая. Она будет составлять, очевидно, в крупных городах более 50 %. Ну а на селе она будет всеохватывающей.