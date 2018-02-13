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«Бюджетники, студенты, пенсионеры – все голосуют досрочно». В Беларуси началось досрочное голосование в местные Советы

13 февраля 2018 06:54
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Новости Беларуси. В Беларуси 13 февраля начинается досрочное голосование на выборах в местные Советы. Оно продлится пять дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Бюджетники, студенты, пенсионеры – все голосуют досрочно». В Беларуси началось досрочное голосование в местные Советы-1

«Бюджетники, студенты, пенсионеры – все голосуют досрочно». В Беларуси началось досрочное голосование в местные Советы-3

Избирательные участки будут работать с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. Отдать свой голос за одного из кандидатов вправе те, кто не сможет прийти на выборы в основной день голосования. Официального подтверждения причин этого не требуется. Центризбирком рекомендует проголосовать досрочно гражданам, которые в основной день будут находиться за границей. Создание участков для голосования там не предусмотрено.

«Бюджетники, студенты, пенсионеры – все голосуют досрочно». В Беларуси началось досрочное голосование в местные Советы-6


Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
У нас бюджетники, студенты пенсионеры – все голосуют досрочно. У нас и 30 % бывает явка. Поэтому я думаю, что явка будет у нас, как обычно, достаточно высокая. Она будет составлять, очевидно, в крупных городах более 50 %. Ну а на селе она будет всеохватывающей.

На выборах будут присутствовать и более 10 тысяч национальных, а также 42 зарубежных, наблюдателей. Параллельно с досрочным голосованием в Беларуси продолжится предвыборная агитация.

# Лидия Ермошина # Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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