«Чтобы Беларусь была среди них». Сергей Лавров о странах – гарантах безопасности Украины

Москва выступает за продолжение усилий Минска в организации переговоров с Украиной. Об этом заявил 8 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим армянским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 апреля Александр Лукашенко во время заседания Совета безопасности заявил, что на переговорах о мирном урегулировании в Украине должна прозвучать и позиция Беларуси. МИД поручено реализовать это решение.