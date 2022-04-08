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«Чтобы Беларусь была среди них». Сергей Лавров о странах – гарантах безопасности Украины

08 апреля 2022 18:44
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Москва выступает за продолжение усилий Минска в организации переговоров с Украиной. Об этом заявил 8 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим армянским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

7 апреля Александр Лукашенко во время заседания Совета безопасности заявил, что на переговорах о мирном урегулировании в Украине должна прозвучать и позиция Беларуси. МИД поручено реализовать это решение.  

«Чтобы Беларусь была среди них». Сергей Лавров о странах – гарантах безопасности Украины-1

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:  
Мы за то, чтобы наши белорусские друзья продолжали играть позитивную роль в организации российско-украинских переговоров (подробности здесь). По просьбе украинской стороны, ее нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиями безопасности Украины. Мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов, конечно, обязательно была Республика Беларусь. Сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются, но мы выступаем за то, чтобы Беларусь была среди них.  

# Международная политика # Сергей Лавров # Александр Лукашенко # Фотофакт

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