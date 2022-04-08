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Лавров: «Беларусь – это прекрасная площадка для того, чтобы такие переговоры продолжались»

08 апреля 2022 13:26
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Москва выступает за продолжение усилий Минска в организации переговоров с Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал 8 апреля на встрече со своим армянским коллегой.

Лавров: «Беларусь – это прекрасная площадка для того, чтобы такие переговоры продолжались»-1

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Мы за то, чтобы наши белорусские друзья продолжали играть позитивную роль в организации российско-украинских переговоров. И Беларусь это прекрасная площадка для того, чтобы такие переговоры продолжались. Хотя все зависит от договоренностей сторон, и не исключены встречи и в других странах, на иных площадках.

Лавров: «Беларусь – это прекрасная площадка для того, чтобы такие переговоры продолжались»-4

Также министр добавил, что сейчас согласовывается список стран – гарантов безопасности Украины. И Россия выступает за то, чтобы Беларусь также попала в их число. Накануне Александр Лукашенко во время заседания Совета безопасности заявил, что на переговорах о мирном урегулировании в Украине должна прозвучать и позиция Беларуси. МИД поручено реализовать это решение.

# Международная политика # Сергей Лавров # Александр Лукашенко # Фотофакт

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