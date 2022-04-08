Лавров: «Беларусь – это прекрасная площадка для того, чтобы такие переговоры продолжались»

Москва выступает за продолжение усилий Минска в организации переговоров с Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал 8 апреля на встрече со своим армянским коллегой.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Мы за то, чтобы наши белорусские друзья продолжали играть позитивную роль в организации российско-украинских переговоров. И Беларусь – это прекрасная площадка для того, чтобы такие переговоры продолжались. Хотя все зависит от договоренностей сторон, и не исключены встречи и в других странах, на иных площадках.