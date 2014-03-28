ЦИК: Президентские выборы в Беларуси должны быть назначены не позднее 20 августа 2015 года

Новости Беларуси. В Центризбиркоме сообщили, что президентские выборы в Беларуси должны быть назначены не позднее 20 августа 2015 года. Лидия Ермошина рассказала, что изменится в президентской избирательной кампании с учетом внесенных поправок в избирательное законодательство.

Так, личные избирательные фонды претендентов на пост Президента разрешено создавать еще до того, как они официально станут кандидатами, то есть уже с момента регистрации инициативных групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.