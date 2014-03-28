Прямой эфир

ЦИК: Президентские выборы в Беларуси должны быть назначены не позднее 20 августа 2015 года

28 марта 2014 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Центризбиркоме сообщили, что президентские выборы в Беларуси должны быть назначены не позднее 20 августа 2015 года. Лидия Ермошина рассказала, что изменится в президентской избирательной кампании с учетом внесенных поправок в избирательное законодательство.

Так, личные избирательные фонды претендентов на пост Президента разрешено создавать еще до того, как они официально станут кандидатами, то есть уже с момента  регистрации инициативных групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в Беларуси # Николай Лозовик

Другие новости рубрики

Все новости
Николай Ефимчик назначен председателем концерна «Беллегпром»
28 марта 2014 13:28

Николай Ефимчик назначен председателем концерна «Беллегпром»

Беларусь в течение трех лет полностью заместит отечественным производством импорт гидравлического оборудования
27 марта 2014 14:14

Беларусь в течение трех лет полностью заместит отечественным производством импорт гидравлического оборудования

Военные прокуратуры ликвидируются в Беларуси с 1 сентября 2014 года
26 марта 2014 17:55

Военные прокуратуры ликвидируются в Беларуси с 1 сентября 2014 года