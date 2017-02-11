Что это за руководитель, если он не знает юриспруденции, экономики и управления: Президент о подготовке госслужащих

Не попадут ли в число иждивенцев чиновники, сокращенные в результате оптимизации госаппарата? Риторический вопрос, хотя успех работы госструктур, как и любого предприятия зависит от того, насколько горят глаза у работников. Особенно в идеологии! Людей, как болванку напильником, не обработаешь – тут особый талант нужен! Президент Лукашенко заострил эту тему по-новому.

Без формализма и лишних мероприятий. С рельсов бюрократии свернуть. Идеолог сегодня – это современное мышление и особый подход к людям. Найти его – задача собственно идеологов, а вот найти и подготовить одаренные и перспективные кадры для госаппарата – здесь уже надо потрудиться и Администрации Президента, и Академии управления. Именно для того последняя и создавалась. Остаться на службе должны лучшие. Удержать их, кстати, поможет результат оптимизации – достойная зарплата. Правда, в случае с идеологами одного профессионализма мало.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Идеологический работник, лектор и прочие подобные кадры – это штучный товар. Это от природы одаренные люди, которые имеют определенную харизму и могут не только донести до людей по теме что-то, но и влиять на сознание людей. Важно, чтобы это были еще и руководители. Это лишний фактор доверия людей. Может быть, классный пропагандист, лектор выступит один раз в полгода в трудовом коллективе, но люди это будут помнить. Чем придут и проведут формальных десять мероприятий за полгода – и будет отторжение людей к этой всей работе, не только к человеку.

Государственный служащий с перспективой карьерного роста – вот для кого должны быть открыты двери Академии управления. Обучение быстрое, но качественное.

Александр Лукашенко:

Туда должны попадать только перспективные будущие государственные служащие. Там надо дать хорошее образование в течение двух лет. Не нужно там их мусолить по 3-4-5 лет. Как будто делать нечего. Он оттуда должен выйти с хорошим знанием иностранного языка. Это не дело, что сегодня госслужащие через переводчиков общаются со своими сверстниками за границей, экспертами. Определенное знание юриспруденции, особенно экономики. Что это за руководитель, если он не знает юриспруденции в каком-то объеме и не знает экономики, экономических законов, как развивается наша страна, и управления.

Госаппарат должен стать образцом современного менеджмента. Администрация Президента – в авангарде обновления. Своего рода генератор идей. Самые передовые предложения, в том числе и от граждан, и от экспертного сообщества должны аккумулироваться здесь. Исполнительская дисциплина и четкое, немедленное реагирование.

Александр Лукашенко:

Сказано Президентом – завтра должно быть исполнено. Если поручил Президент на основе этого разбирательства заявление Радомана по колхозам и прочим – не трогайте, дайте им возможность работать и внесите немедленно изменения в законодательство. Уже к утру должны быть предложения.

Результатом оптимизации должно стать грамотное распределение кадрового ресурса. Никакого дублирования функций и только высочайший экспертный уровень. Это не только экономия, это еще и сжатые темпы решения поставленных задач. А еще качество, оно тоже зависит от того, насколько горят глаза у хорошо подготовленных кадров.