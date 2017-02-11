Масштабная дискуссия с Валерием Воронецким: отношения с Австрией и молодежная политика

Новости Беларуси. Многовекторность внешней политики, сотрудничество с Западом и вопрос белорусско-российских отношений.

Эти и другие темы 11 февраля обсудили во время масштабной дискуссии в Минске.

Участие в ней приняли активисты «Белой Руси», эксперты и приглашенный гость – депутат, председатель Постоянной комиссии по международным делам и профессиональный дипломат Валерий Воронецкий. Долгое время он занимал пост заместителя министра иностранных дел, с 2011 возглавлял наше посольство в Вене. Поэтому неудивительно, что и о белорусско-австрийских отношениях на встрече говорили немало. Австрия входит в число крупнейших инвесторов в нашу экономику, участвует австрийский бизнес и в модернизации белорусских предприятий.

По итогам 2016 года взаимный товарооборот составил около 200 миллионов долларов.

Валерий Воронецкий, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Австрия открыла свое посольство в нашей стране на уровне Чрезвычайного и Полномочного посла в 2016 году. Это красноречиво говорит об уровне наших торгово-экономических отношений. Очень активно в торгово-экономическом плане развиваются отношения, культурная, договорно-правовая сфера.

Кроме того, на встрече продолжили обсуждение тем, озвученных во время «Большого разговора с Президентом».

Сегодня молодежь и общественные организации должны активнее подключаться к решению социально-экономических задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Толкач, заместитель заведующего отдела правовой, аналитической и методической работы Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Президент на этом «Большом разговоре» задал основные направления и те точки, в которых нужно приложить особое усилие, особое внимание. Чтобы их раскрыть, чтобы углубиться в эти вопросы и, может быть, где-то сформулировать альтернативные вопросы.