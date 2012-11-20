Белорусская рота почетного караула продемонстрировала высокое искусство в Катаре

Новости Беларуси. Приехали, показали, покорили. Белорусская сводная рода почёта караула продемонстрировала в Катаре поистине высокое искусство.

На церемонии закрытия многонационального учения «Разгневанный сокол-2012» собрались делегации 30 государств, направивших своих представителей на учение, а также многочисленные жители Дохи и туристы. Плац-парад белорусских военных оставил столь яркое впечатление, что роте пришлось выступить «на бис», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Тихоновский, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мы учились друг у друга, много почерпнули от представителей других государств. Такой опыт, особенно при проведении операций миротворческого направления – бесценен. Мы, конечно, много чему научили и других, мы показали свой уровень подготовки.

Анатолий Грицев, военный комендант Военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Даная программа разрабатывалась специально для поездки в государство Катар и подготовка ее заняла более 3 месяцев. Конечно, она была разработана с учетом национальных особенностей стран залива – это любовь к холодному оружию, поэтому сюда включен один расчет с холодным оружием.