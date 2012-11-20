Масштабные акции протеста захлестнули египетскую столицу

Новости Египта. Столица Египта приходит в себя после ночи арабской весны. Накануне площадь Тахрир снова стала центром демонстраций и столкновений с полицией. Митингующие хотели прорваться к зданию МДВ. Стражи порядка пытались остановить разгневанную толпу слезоточивым газом. В ответ полетели камни и бутылки с зажигательной смесью.

Новый виток агрессии у египтян вызван событиями годичной давности. В ноябре 2011 манифестации с требованием передачи власти гражданскому правительству вылились в масштабные беспорядки, в которых за несколько дней погибли около 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.