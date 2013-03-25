Бывший замминистра МВД Беларуси Евгений Полудень приговорен к 3,5 годам лишения свободы

Новости Беларуси. Военная коллегия Верховного суда приговорила бывшего заместителя министра внутренних дел Беларуси, экс-начальника милиции общественной безопасности Евгения Полудня к 3,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Суд признал Полудня виновным в злоупотребление властью, превышении служебных полномочий. При этом с бывшего замминистра сняли обвинение по статье «Получение взятки».

Кроме того, суд постановил лишить Евгения Полудня специального звания полковника милиции запаса, а также конфисковать имущество и лишить его права занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Также осужденный должен возместить около 9 млн рублей.

Приговор не подлежит обжалованию в кассационном порядке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.