Когда Беларусь перейдет к голосованию по партийным спискам?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко дал интервью одному из крупнейших международных информагентств – «Рейтер». Белорусский лидер поделился своим видением совершенствования политической системы Беларуси и развития демократии. И провел параллель между экономикой и политикой, мол, все вопросы нужно решать по мере их поступления. Так, если в экономике сейчас главное модернизировать предприятия, чтобы они давали большую прибыль, то в политике пока нет острой необходимости кардинальных перемен. Например, перехода в парламентских выборах от мажоритарной системы к голосованию по партийным спискам.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда мы народу задаем вопрос, как будем избирать, народ говорит – мы хотим избирать конкретного человека. Ну почему мы должны не в интересах людей это делать? То есть у нас остро не стоит проблема, чтобы завтра перейти с мажоритарной системы выборов Парламента на пропорциональную от политических партий. И нам надо создать хорошую партийную систему, тогда можно вводить, хотя бы на половину, пропорциональные выборы в Парламент от партий.

Прощаясь, журналисты поблагодарили за откровенную беседу и подарили Президенту Александру Лукашенко альбом с фотографиями фотокорреспондентов агентства. Белорусский лидер подарил гостям книгу о Беларуси на английском языке с нестандартным для Европы взглядом на жизнь белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.