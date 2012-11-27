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Когда Беларусь перейдет к голосованию по партийным спискам?

27 ноября 2012 17:21
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко дал интервью одному из крупнейших международных информагентств – «Рейтер». Белорусский лидер поделился своим видением совершенствования политической системы Беларуси и развития демократии.  И провел параллель между экономикой и политикой, мол, все вопросы нужно решать по мере их поступления. Так, если в экономике сейчас главное модернизировать предприятия, чтобы они давали большую прибыль, то в политике пока нет острой необходимости  кардинальных перемен. Например, перехода в парламентских выборах от мажоритарной системы к голосованию по партийным спискам.  

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Когда мы народу задаем вопрос, как будем избирать, народ говорит – мы хотим избирать конкретного человека. Ну почему мы должны не в интересах людей это делать? То есть у нас остро не стоит проблема, чтобы завтра перейти с мажоритарной системы выборов Парламента на пропорциональную от политических партий. И нам надо создать хорошую партийную систему, тогда можно вводить, хотя бы на половину, пропорциональные выборы в Парламент от партий.

Прощаясь, журналисты поблагодарили за откровенную беседу и подарили Президенту Александру Лукашенко альбом с фотографиями  фотокорреспондентов  агентства. Белорусский лидер подарил гостям книгу о Беларуси на английском языке с нестандартным для Европы  взглядом на  жизнь белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы-2019

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