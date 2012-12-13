Джулиан Ассанж, основатель скандально известного сайта WikiLeaks, будет баллотироваться в сенат Австралии

Новости Австралии. Джулиан Ассанж намерен стать депутатом. Основатель скандально известного сайта расследований будет баллотироваться в сенат Австралии. Он заявил, что для этого создаст собственную партию, если соберет как минимум 500 подписей.

Сейчас основатель WikiLeaks находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Британские власти отказываются выпускать его из страны. Если он покинет территорию посольства, то его экстрадируют в Швецию. Там Ассанжа обвиняют в преступлениях сексуального характера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.