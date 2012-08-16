Бордюжа: Санкции Запада в отношении Беларуси неоправданны и неприемлемы, никаких результатов не принесут

Новости Беларуси. Санкции Запада в отношении Беларуси неоправданны и неприемлемы. Об это заявил в Минске журналистам генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа. Подобного рода политика не будет иметь результата.

Генсекретарь 16 августа в Минске принял участие в заседании Координационного совета по чрезвычайным ситуациям Организации договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече также были представители России, Армении, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана. Николай Бардюжа отметил, что партнеры по ОДКБ всегда поддерживали Беларусь.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Всегда партнеры по ОДКБ Беларусь поддерживали. Есть масса заявлений, которые подписывались президентами наших государств, министрами иностранных дел. Однозначно высказывались мнения, что санкции в отношении Беларуси, во-первых, неоправданны, во-вторых, никаких результатов не принесут. Идет нарушение тех основополагающих принципов, которые заложены в организации по безопасности в том числе в Европе. Особенное ограничение въезда в страны, по-моему, – вообще анахронизм.