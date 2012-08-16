Новости Эквадора. Эквадор предоставил политические убежище Джулиану Ассанжу. Пока подробности неизвестны.

Утром 16 августа британские власти угрожали взять штурмом здание посольства Эквадора. Однако в соответствии с британскими законами, чтобы проникнуть на территорию иностранного дип-представительства, полиции требуется предупредить дипломатов за неделю. Таким образом, штурмовать эквадорское посольство правоохранители смогут не ранее, чем в следующий четверг.

Джулиан Ассанж уже почти два месяца находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, пытаясь избежать ареста и экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в совершении преступлений сексуального характера. Адвокаты опасаются, что это лишь предлог, чтобы арестовать основателя скандально известного сайта «Викиликс» и передать американским властям.

В США Ассанжа обвиняют в шпионаже и разглашении секретной информации. По этим статьям ему может грозить пожизненное заключение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.