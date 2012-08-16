Новости Беларуси. Центр общественного мониторинга ситуации по строительству АЭС начнет работу в Беларуси в сентябре. Инициативу его создания поддерживают не только белорусские организации, но и коллеги из Украины, Литвы и Франции. 16 августа эксперты обсуждали этот вопрос в Минске.

Одной из приоритетных задач центра станет мониторинг работ непосредственно на строительной площадке АЭС. Налажены контакты с Министерством энергетики и природоохранным ведомством. Запланировано создание собственного Интернет-сайта на русском и английском языках, подготовка материалов по различным аспектам развития атомной энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Соловьев, руководитель Центра общественного мониторинга «Экологическая инициатива»:

В Республике Беларусь будет построена современная атомная станция с использованием самых современных технологий по безопасности, но без излишних расходований денег, как это наблюдается в некоторых странах. Наша цель – построить станцию, а не освоить средства.