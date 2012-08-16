Генпрокуратура Литвы начала предварительное следствие в связи с нарушением госграницы Беларуси шведским самолетом 4 июля

Новости Литвы. Генпрокуратура Литвы начала предварительное следствие в связи с нарушением государственной границы страны шведским самолетом, 4 июля незаконно пересекшим границу Литвы в направлении Беларуси. Речь также идет о нарушении международных правил полетов.

Ситуацию обсудит и Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне. На следующей неделе пройдет внеочередное заседание. Этого потребовал один из парламентариев, староста фракции «Порядок и справедливость» Валентинас Мазуронис. По его словам, «действия шведских пилотов создают потенциальную угрозу для литовско-белорусских экономических и политических отношений».

Премьер Литвы в свою очередь сообщил, что намерен запросить исчерпывающую информацию об этом инциденте. Необходимость расследования Андрюс Кубилюс связал с тем, что Литва является соседом Беларуси, а также государством Евросоюза, обязанным проводить общую для Евросоюза политику. Чиновник отметил, что между литовскими и белорусскими правоохранительными органами установлены правила сотрудничества, а значит, у Литвы есть все возможности действовать по таким соглашениям.

Ранее КГБ Беларуси обратилось к Литве и Швеции с просьбой о содействии в расследовании факта несанкционированного пересечения белорусско-литовской границы легкомоторным самолетом, который пилотировали граждане Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.