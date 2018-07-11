Борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями обсудят эксперты СНГ в Минске 11 июля

Новости Беларуси. Борьба с коррупцией станет общей задачей на пространстве СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 июля в Минске эксперты Содружества обсудят варианты сотрудничества в противодействии экономическим преступлениям.

Среди них – совместное расследование коррупционных дел, оперативно-розыскная работа, спецоперации, задержание и выдача злоумышленников. Кроме того, планируется наладить взаимодействие по возвращению доходов от коррупции.

Стороны также будут обмениваться опытом, сотрудничать в подготовке кадров.