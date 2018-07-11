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Борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями обсудят эксперты СНГ в Минске 11 июля

11 июля 2018 06:47
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Новости Беларуси. Борьба с коррупцией станет общей задачей на пространстве СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 июля в Минске эксперты Содружества обсудят варианты сотрудничества в противодействии экономическим преступлениям.

Борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями обсудят эксперты СНГ в Минске 11 июля-1

Среди них – совместное расследование коррупционных дел, оперативно-розыскная работа, спецоперации, задержание и выдача злоумышленников. Кроме того, планируется наладить взаимодействие по возвращению доходов от коррупции.

Стороны также будут обмениваться опытом, сотрудничать в подготовке кадров.

# СНГ # Фотофакт

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