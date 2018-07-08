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Президент Беларуси поздравил работников налоговых органов с праздником

08 июля 2018 06:22
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Главы государства.  

Поздравление работникам налоговых органов с профессиональным праздником  

В числе приоритетных направлений деятельности вашего ведомства не только исполнение бюджета, но и укрепление принципов добросовестности и конкурентоспособности, изыскание стимулов для роста экономики государства. От результатов этой работы во многом зависит обеспечение социальной стабильности в Беларуси и процветание нашего народа.  

Благодаря открытости, доброжелательности и конструктивности во взаимодействии с налогоплательщиками вы достигаете высоких результатов в своей деятельности. Это в конечном итоге положительно отражается на инвестиционном климате страны и стимулирует деловую инициативу.  

Александр Лукашенко.  

Также Президент пожелал работникам налоговых органов здоровья, счастья и успешной работы во имя Беларуси.  

# Праздничные даты # Александр Лукашенко

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