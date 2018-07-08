Президент Беларуси поздравил работников налоговых органов с праздником

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Главы государства.

Поздравление работникам налоговых органов с профессиональным праздником

В числе приоритетных направлений деятельности вашего ведомства не только исполнение бюджета, но и укрепление принципов добросовестности и конкурентоспособности, изыскание стимулов для роста экономики государства. От результатов этой работы во многом зависит обеспечение социальной стабильности в Беларуси и процветание нашего народа.

Благодаря открытости, доброжелательности и конструктивности во взаимодействии с налогоплательщиками вы достигаете высоких результатов в своей деятельности. Это в конечном итоге положительно отражается на инвестиционном климате страны и стимулирует деловую инициативу.

Александр Лукашенко.

Также Президент пожелал работникам налоговых органов здоровья, счастья и успешной работы во имя Беларуси.