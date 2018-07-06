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В адрес Президента и белорусского народа продолжают поступать поздравления с Днём Независимости

06 июля 2018 11:41
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Новости Беларуси. Так, король Саудовской Аравии и наследный принц, заместитель премьер-министра в своих посланиях пожелали стабильного прогресса и процветания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В адрес Президента и белорусского народа продолжают поступать поздравления с Днём Независимости-1

Свои искренние поздравления направил король Бахрейна. Он пожелал белорусскому народу и его стране дальнейшего развития.

Послания направили также руководители стран Европейского союза, Содружества, политические и общественные деятели из разных регионов мира. Они пожелали белорусам благополучия и счастливого будущего.

# День Независимости-2018 # Фотофакт

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