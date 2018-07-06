Александр Лукашенко: «Выпускники вузов системы МЧС основные усилия должны сосредоточить на предупреждение чрезвычайных ситуаций»

Новости Беларуси. «Защита Родины – это нелегкий, но благородный труд». С такими словами Александр Лукашенко 5 июля обратился к высшему офицерскому составу, вручая генеральские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости.
Верховный главнокомандующий поблагодарил военнослужащих за преданность Отечеству и отметил их высокий профессионализм и мужество.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Важнейшей задачей органов внутренних дел остается надежная защита личности, общества, государства от любых преступных посягательств.
Выпускники вузов системы МЧС основные усилия должны сосредоточить на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Особое внимание нам предстоит обратить на эксплуатацию атомной электростанции, безаварийную эксплуатацию.
Сотрудники спецслужб должны обеспечить недопущение проявлений терроризма, экстремизма, разжигания национальной, религиозной, социальной вражды.
Непростая международная обстановка, связанная с опасностью террористических атак, наркотрафиком, незаконной миграцией, требует поддержания на высоком уровне боевой готовности органов пограничной службы.
Также Александр Лукашенко высоко отметил прошедший в Минске военный парад в честь Дня Независимости, назвав его лучшим парадом по своей подготовке в истории независимой Беларуси. Президент выразил благодарность всем, кто участвовал в организации праздника.