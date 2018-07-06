Александр Лукашенко: «Выпускники вузов системы МЧС основные усилия должны сосредоточить на предупреждение чрезвычайных ситуаций»

Новости Беларуси. «Защита Родины – это нелегкий, но благородный труд». С такими словами Александр Лукашенко 5 июля обратился к высшему офицерскому составу, вручая генеральские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости.

Верховный главнокомандующий поблагодарил военнослужащих за преданность Отечеству и отметил их высокий профессионализм и мужество.