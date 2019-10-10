Борьба с терроризмом и информационная безопасность: в Ашхабаде состоялось заседание Совета глав МИД СНГ

Новости Беларуси. Фундамент для переговоров глав государств заложили руководители внешнеполитических ведомств. 10 октября в Ашхабаде прошло заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества. За всеми интеграционными встречами следит съёмочная группа СТВ. Из столицы Туркменистана репортаж Евгения Пустового.

Усилить борьбу с незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, создать совместные системы связи среди Вооружённых Сил. Это заседание Совета министров стран Содружества посвящено безопасности, в том числе информационной. Белорусской делегации есть, что сказать.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Сегодня эта тема входит в разряд приоритетных во всем мире. Вы видите, какие претензии выдвигаются по отношению друг к другу рядом государств. Мы являемся свидетелями ряда хакерских атак против не только учреждений каких-то государств, но и против целых стран. Поэтому эта тема будет обсуждаться и на заседании с МИД , и на заседании Совета глав государств. Беларуси есть, с чем прийти к этой теме и есть, о чем проинформировать коллег. У нас принята соответствующая концепция по информационной безопасности и существует ряд инициатив, направленных на совершенствование этой деятельности.







Встреча глав внешнеполитических ведомств затянулась уже в узком составе. Существует негласное правило: сначала все темы до запятой обсуждают министры, затем выносят их на пленарное заседание. 11 октября весь пакет документов попадёт на стол президентов. Что называется итоги дня – утверждена программа действий по активизации партнерства между МИДами государств Содружества.





Вопросы большой интеграции продолжат решать президенты. Туркменистан принимает саммит глав государств СНГ. В этом году страна председательствует в Содружестве.

Президент Беларуси прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ Поэтому и все важные мероприятия проходят в локациях этого среднеазиатского государства. Пятница для глав государств в Ашхабаде станет жарким днём из-за насыщенной повестки.

Гянджинский завод в Азербайджане можно повторить и по эту сторону Каспии. Тем более здесь около 10 тысяч МАЗов – необходимы ремонт и обслуживание.

Вячеслав Бескостый – всего месяц на этой должности. Задача дипломата – торговые отношения между Минской и Ашахабадом поднять на новые вершины.

У Минска и Ашхабада взвешенные и позитивные отношения. Хотя потенциал намного шире. У местной элиты котируются дипломы белорусских вузов, а представители интеллектуальных профессий готовы учиться у белорусских врачей и инженеров. Леонид Качина: «Нужно сверить позицию наших партнеров по СНГ»

Туркмены чтят своего лидера. Портреты Гурбангулы Бердымухаммедова везде. А самое частое изображение – президент на ахалтекинском скакуне. Порода выведена пять тысячелетий назад. Это и исторический символ Туркменистан увековечен в мраморе и на гербе, и современный посыл – страна стремится вперёд.

Четвёртое в мире государство по залежам природного газа и второе по разведанным запасам – обладает материальными ресурсами. А вот научные и технологические – готова купить.

Евгений Пустовой, корреспондент:

В Туркменистане одна из самых горячих пустынь в мире – Каракумы. Её площадь в полтора раза больше Беларуси. Но именно наши кондитеры этот природный бренд сделали сладким.