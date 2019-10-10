Президент Беларуси прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ

Новости Беларуси. В Ашхабаде пройдёт саммит глав СНГ. В заседании глав государств примет участие Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолёт белорусского лидера уже приземлился в столице Туркменистана.

Встреча на высшем уровне запланирована на 11 октября. В повестке дня – обращение лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в преддверии 75-летия Великой Победы.