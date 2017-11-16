Бонусами можно подавиться, как в народе говорят: Президент Беларуси раскритиковал зарплату банкиров

Новости Беларуси. Эффективное управление как важнейший элемент развития национальной экономики – это неотъемлемая часть любой сферы, в том числе и банковской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 ноября Президент провел совещание по работе кредитно-финансовых организаций. Один из основных вопросов – заработная плата. По мнению главы государства, у банкиров она тоже должна быть заработанной и начисляться по тем же принципам, что и в других областях. А главный ориентир здесь – благосостояние страны.

Эффективность управления вот уже который раз стала основной темой для обсуждения во Дворце Независимости. Теперь речь о кредитно-финансовых организациях. В Красном зале – представители правительства, Комитета госконтроля, министерств и, конечно же, банков. Их деятельность, как, впрочем, и всех организаций, должна быть результативной и максимально учитывать интересы национальной экономики. Заработная плата – вопрос номер один. Президент подчеркнул: зарплата должна быть заработанной, по всей стране «зря-платы» быть не должно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы сегодня говорим о материальном обеспечении работников банков, вы должны знать мою позицию: чем богаче люди в стране, тем лучше для Президента. Но мы знаем реальность, в которой живет народ Беларуси. Сегодня никто не барствует. 500 долларов, или 1000 рублей, о которых мы говорили, с таким большим трудом правительство и Национальный банк с подконтрольными банками, так тяжело идет этот вопрос. Так давайте будем соответствовать и в банковской системе этому. То есть зарплата должна быть заработанной всегда, банкиры об этом говорят. Я их в этом поддерживаю.

А еще система бонусов. Зачастую она работает на неоправданное завышение: банкиры попросту разделяют их и свою зарплату. Александр Лукашенко:

Можно выстроить такую систему, что ты будешь копейки получать в течение месяца, года в виде зарплаты, а бонусами можно подавиться, как в народе говорят. Давайте смотреть в целом на то, как это будет выглядеть. Я только что говорил об уровне заработной платы в стране. Хотелось бы, чтобы банковская система не была, цитирую народ, «скопищем жирных котов» (если вы не читаете это, я могу вам предоставить такие заметки, это не только говорит рабочий и крестьянин, это говорит вся интеллигенция). Мы в последнее время, проведя оптимизацию, всю заработную плату для госслужащих выстроили. От премьер-министра до председателя сельского совета – все четко и определенно. Сокращаешься, появляются свободные деньги – забирай, распределяй среди оставшихся. Вот в эту систему должна быть вмонтирована и банковская система, в том числе руководителей наших банков. Как видите, я тут не разделяю частные банки и государственные. Есть председатель Национального банка, установлено ему денежное довольствие – начинайте плясать от председателя Национального банка. Не думаю, что руководитель конкретного частного или госбанка работает больше и качественнее, чем председатель Национального банка. Если так, тогда надо Президенту задуматься. Но пока я вижу, что это не так. Поэтому привязать заработную плату с бонусами и прочим к председателю Национального банка – это вполне нормально. У банков денег нет. Вы знаете, какие деньги в банках – это деньги наших граждан, предприятий и заемные средства. Я когда-то сказал: если ты на Западе нашел миллиард долларов под 1 %, привез в страну и выдал под 2,5 %, тогда мы должны очень сильно поощрить этот банк и его руководителя. Это будет понятно. Максимально повышать эффективность сегодня надо во всех отраслях экономики. И с этой задачей совсем рядом стоит вопрос так называемого «эффективного менеджмента», – уверен председатель правления Нацбанка Павел Каллаур. Доход нужно получать по результатам работы. А вот эффективно ли сработали, собственник определит по многим показателям. К примеру, рентабельность капитала. Но и это еще не все.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Это показатели привлечения внешних средств. Это могут быть показатели, которые оценивали бы деловую инициативу руководителя – конкретные проекты, которые должны быть реализованы. К примеру, может быть показатель удельного веса обслуживания населения и предприятий дистанционным образом. В Беларуси действует двухуровневая банковская система. Национальный банк, далее – коммерческие банки второго уровня. Всего по данным за 2016 год банковский сектор Беларуси включает 30 коммерческих банков и две небанковские кредитно-финансовые организации. Такой двухуровневой системы придерживается большинство стран. Центральный банк может быть государственным (как в Англии и Германии), акционерным (как в США) и смешанной формы собственности (в Банке Японии государству принадлежит 55 %). Белорусская банковская система в целом работает эффективно, нацелена на лучшие мировые практики. Правда, и здесь есть свои «но».

Александр Лукашенко:

Мировая практика – это практика мировая. Мы часто говорим о том, что мы развивающееся государство и того уровня развития, в том числе кредитно-финансовых организаций, не достигли. Если не достигли, чего же мы себе в том числе и заработную плату начисляем по мировым практикам? Поскольку мы на пути к ним, давайте будем этому соответствовать по всем показателям, в том числе материального обеспечения самих организаций и их работников. Достаточно долгое время отечественный банковский сектор характеризовался низкой долей иностранных инвестиций. Например, в начале 2000 года в стране функционировал только один банк со 100 % иностранным капиталом. Сейчас ситуация абсолютно другая: в банковскую сферу приходят иностранные инвесторы. Все это способствует росту конкуренции на рынке банковских услуг, соответственно – повышению качества обслуживания. Но ко всем банкам требование Президента одно: необходимо разработать четкую систему оплаты труда руководителей. Распределять доходы должны справедливо и по-человечески. Кстати, такой тренд на пересмотр бонусов и более гибкий подход – общемировая практика.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Коммерческие банки, безусловно, могут устанавливать заработную плату. Но опять-таки, следует взаимоувязывать со средней заработной платой в экономике. Либо, вполне возможно, 10 % высокодоходных и 10 % низкодоходных брать и смотреть это соотношение. Чем лучше работает экономика в той или иной стране, тем меньше этот разрыв. Для нас примером является социальная ориентированность Швеции. Так вот у них такой разрыв составляет всего в четыре раза между вот этими 10 % высокодоходных и низкодоходных. Если возьмем Финляндию – пять раз, Францию – шесть раз. Зарплата руководящего звена не должна быть в десятки раз больше, чем у среднестатистического работника. Касается это не только госструктур. Любой, даже коммерческий, банк работает внутри страны и должен быть, что называется, «ближе к народу».

Пользователь irlandka_tutby (орфография и пунктуация сохранены):

Оклады могут быть небольшими, а бонусы как на Уолл Стрит и причем незаслуженно. Вот за этими бонусами - премиями нужно следить.