Макей: Беларусь направит в Украину миротворцев, если это будет приемлемо

Новости Беларуси. Беларусь готова направить в Украину миротворческий контингент в том случае, если это будет приемлемо для всех заинтересованных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 15 ноября в Москве заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Глава внешнеполитического ведомства в российской столице провел переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым. Речь шла как о двусторонних отношениях, интеграционных процессах, так и о взаимодействии на международных площадках.

Что же касается урегулирования ситуации в Украине, то Беларусь, по словам Владимира Макея, будет и дальше способствовать восстановлению мира в этой стране.