Макей: Беларусь направит в Украину миротворцев, если это будет приемлемо

Новости Беларуси. Беларусь готова направить в Украину миротворческий контингент в том случае, если это будет приемлемо для всех заинтересованных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 15 ноября в Москве заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Глава внешнеполитического ведомства в российской столице провел переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым. Речь шла как о двусторонних отношениях, интеграционных процессах, так и о взаимодействии на международных площадках.
Что же касается урегулирования ситуации в Украине, то Беларусь, по словам Владимира Макея, будет и дальше способствовать восстановлению мира в этой стране.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Как вы знаете, мы сегодня предоставляем площадку для заседаний и встреч трехсторонней контактной группы ОБСЕ, которая регулярно встречается и обсуждает различные вопросы, связанные с этой конфликтной ситуацией в восточных районах Украины. Мы намерены и впредь предоставлять эту площадку.
Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент,
если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач.
Как отметили по итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств, в отношениях Беларуси и России нет разногласий, которые нельзя разрешить разумными компромиссами. Положительную динамику в 2017 году демонстрирует двусторонняя торговля. Товарооборот увеличился на 20 %. Спорные вопросы в этой сфере периодически возникают, однако опыт показывает, что странам удается найти обоюдовыгодные решения.