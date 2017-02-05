«Большой разговор с Президентом»: о заработной плате, иждивенцах, тарифах и кредитах

Новости Беларуси. Как пазлы в гигантской и очень сложной картине всей нашей жизни на неделе складывались вопросы и ответы, проблемы и замечания во время «Большого разговора с Президентом». Именно разговора, где за круглым столом, если размышлять шире, собрались все, кому не безразлично, чем сегодня живет страна и что же будет завтра.

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Заработные платы и пенсии могут увеличены быть только тогда, когда мы в реальном секторе экономики произведем больше, качественно и продадим по более высокой цене. Заработная плата, пенсии могут быть повышены только за счет эффективной работы экономики. Больше произведем – продадим, получим валюту. Наша экономика открыта. 50% примерно, 45% точно, произведенного мы продаем за пределы страны. И в этом вся наша жизнь. И за то, что мы получим, надо купить то, что будет способствовать дальнейшему производству, воспроизводству, – это энергоносители, сырье, материалы и прочее. То, чего у нас не хватает, но за счет чего работает экономика. И это в первую очередь. Если мы это не купим, то завтра и этой зарплаты не будет. Производительность труда не должна быть ниже заработной платы. Все должно соотноситься, не я придумал. Вы можете подумать: «Так противоречие: Президент сказал о 500 долларах в будущем году». Но 500 долларов средняя зарплата в стране это то, что государство должно помочь заработать человеку. Для того, чтобы он мало-мальски мог жить в той социально-экономической системе, которую мы с вами создали. Все остальное не запрещается – приветствуется. Тысячу, 2 тысячи. Кто сколько заработает.

ОБ ИЖДИВЕНЦАХ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У меня был элемент мотивации, когда я принимал это решение. До сих пор, особенно в сельской местности, малых городах, где все друг друга знают, некоторые с утра до ночи работают, получая каких-то там 400-500 рублей. Им непросто. А некоторые, лоботрясы, ни черта не делают, а живут неплохо, и нигде не работают. В рыночной экономике ты пользуешься благами. Ты что платишь за здравоохранение, медицину 100%? Не без недостатков в нашей медицине, согласен. Но вопрос не в этом. Сколько мы за это заплатили? Образование, безопасность, оборона, на улицах безопасность и прочее, и прочее. Вот эти льготы для детишек – это расходы. Почему я должен платить налог, а ты не участвуешь, хотя больше, меньше, но получаешь соответствующие услуги. Иди работай и плати.

О ТАРИФАХ И КРЕДИТАХ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается кредитования жилищного строительства, я тоже об этом говорил. Мы прежде всего рассматриваем этот вопрос с точки зрения локомотива нашей экономики, и будем стараться создавать условия для строительства большего. О Минске надо потихоньку забывать, в Минске мы строить не будем. По крайней мере такими темпами, как было раньше. Я об этом уже сказал. Поэтому будем в этом направлении работать, но люди должны понимать, что чтобы прийти в банк и взять бесплатные деньги, надо чтобы в этот банк кто-то пришел и положил деньги под 0,5%. Тогда под 1% можно отдать. Да, мы что-то из бюджета выделяем, но эти возможности ограничены, потому что нельзя налоги повышать. Так тогда меньше будет денег и на кредитование. Просто экономика должна больше работать, эффективнее, чем мы сегодня и занимаемся.

Что касается ЖКХ. Много об этом говорили. Мною принято решение. Подписал указ о платежах по конкретным услугам. Скажите, кто платит больше? В этом году на 5 долларов повышена коммуналка, других решений я не принимал. Мне накануне принесли таблицу, и там люди посмотрят: коммуналка наша, московская, питерская, регионов России, Украины, чтобы не говорили, что у нас 412 долларов зарплата, а в Литве – 1000. Тогда посчитайте здравоохранение, коммунальные услуги, образование и прочее. И увидите, какие доходы у нас, а какие в Литве.