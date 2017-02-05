«Большой разговор с Президентом»: о безвизовом въезде и союзных границах

Новости Беларуси. Беларусь уже совсем скоро запускает безвизовый режим для граждан 80 государств, которые прилетят в нашу страну через Национальный аэропорт. Во время «Большого разговора» говорили, конечно, и об этом. Например, коллега с российского телевидения поинтересовался, что успеют за 5 дней увидеть в нашей стране гости.

А вот еще одна тема – тема последних дней, которая еще накануне наделала много шума в интернет-сообществе. Заявления России о введении пограничной зоны на границе с Беларусью. Президент на неделе расставил акценты.

О БЕЗВИЗОВОМ ВЪЕЗДЕ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы разрешили людям приехать на пять дней без визы через аэропорт, один, в Минске. И какая это угроза национальной безопасности России? Все же осталось, как раньше. Ты приезжаешь с визой или без визы, паспорт посмотрели. Компьютер – нажали кнопку. Список есть, которым нежелательно пребывание в Беларуси и России, единый союзный список. 1 млн 500. Ничего ж не изменилось в этом плане. Что задело? А, они без нас приняли это решение. Я так думаю. Так, более того, мы имеем право принять это решение. Мы суверенная независимая страна. Более того, мы же согласовали с ними это. Мы довели до них, конкретные люди, вот документ, вот этот – нет вопросов, это ваше право. Сегодня они уже начинают нас упрекать, якобы, чтобы вот эта пограничная зона в ответ на то, что Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде через Национальный аэропорт людей.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Что касается упреков в наш адрес о том, что мы больше открыли доступ для иностранцев на белорусско-российской границе, это абсолютно не так. Как вы сказали, ничего в нашем режиме не поменялось. Более того, сюда могут приехать иностранцы, у которых имеется многократная шенгенская виза и которые могут прибыть только через национальный аэропорт «Минск-2», и с подтвержденным обратным билетом вылета.

Александр Лукашенко:

Но все бы было ничего, только вот этот приказ они приняли на месяц раньше, чем мы вели без виз. Они нас начали упрекать, но даже не поинтересовались в хронологии.

О СОЮЗНЫХ ГРНАНИЦАХ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так, как мы относимся к границе, и как мы служим на границе, обеспечиваем безопасность России, в России трудно найти такие места. Поэтому вам надо учиться еще. Вы это и делаете. Вы учитесь у нас, как охранять государственную границу.

Знаете, что еще очень плохо? Там, насколько меня информировали, есть некая привязка к конкретным каким-то точкам. Встает вопрос: «Это что, Россия начала проводить демаркацию границы?» Так это переговорный процесс. Мы же не договаривались, как будет на карте проходить граница, на местности. Только после этого надо устанавливать какие-то знаки и точки. Вы же можете залезть на чужую территорию и отхватить кусок чужой границы. Поэтому я не думаю, что россияне на это решаться. Это уже серьезный конфликт, так можно достукаться черт знает до чего. Я не думаю, что они будут совершать какие-то дополнительные шаги. Но я могу сказать твердо: мы ни в коем случае не пойдем на поводу у россияне. И россияне могут быть уверены, что они как приезжали в Беларусь, так и будут приезжать. Это я твердо гарантирую. Они, может, и хотели бы, чтобы мы приняли ответные действия и этим самым как-то наших братьев, русских, россиян, ограничивали в передвижении на этой границе. Но мы никогда на это не пойдем. Они нам не враги, они нам не противники. Это наши братья, наши россияне. Как ездили сюда, так они сюда и будут ездить.