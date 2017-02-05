«Большой разговор с Президентом»: о льготах и образовании

Новости Беларуси. Справедливость, закон, Россия, зарплаты, здоровье, школа, Евразийский Союз, безопасность и, конечно, человек – вот десяток слов, которые мы, без претензии на энциклопедическую точность, отметили – это те слова, которые чаще других упоминал глава государства во время «Большого разговора». Итак, вспоминаем главное и обсуждаем то, что касается каждого.

О ЛЬГОТАХ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пора забывать об этих терминах: льготы, бесплатно, еще что-то. Еще раз подчеркиваю: мы живем в рыночной экономике, тем более все хотят в ВТО. Вы знаете, как относятся в ВТО к льготам? Льготировать будем только то, что завтра даст результат. Встаньте на место государства каждый: у вас есть какие-то небольшие деньги, кому вы их дадите? Просто закопать в песок? Или вы подумаете, что принесет эта ссуда, которую вы кому-то дадите? Точно так и в государстве. Мы и так уже страна льготников, дальше некуда.

У нас 11 видов льгот для наших детей. Ни одна страна не предоставляет столько льгот для детей, я уже не говорю о другом.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Совершенно верно. Это не считая льгот по жилью. Не считая льгот по детским садам и других. Отпуска по уходу до трех лет оплачиваемого нет нигде. В России полтора года платят пособие. И на детские пособия примерно 2% ВВП каждый год уходит. Они растут в соответствии с ростам заработной платы. Только у нас получают все, независимо от того, работают или нет. И только у нас это привязано к средней зарплате по стране.

Александр Лукашенко:

Эти льготы – вы ж понимаете, что это не кто-то там облагодетельствовал нас, это все из кармана нашего народа – кто-то в бюджет отдает деньги, а из бюджета мы кого-то льготируем. Поэтому поддерживать надо тех, кого государство обязано поддерживать. И тех, кто нуждается в поддержке. Многодетные семьи, к примеру. Правда, и спрашивать надо, а то некоторые многодетные семьи, имея троих детей, руки сложили – и всe. Президент, мол, должен нас обеспечить, он это сказал. А родители? Государство должно помочь. И мы помогаем. И если у нас будет больше денег – мы будем больше помогать.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас школа перегрузила детей настолько, им дышать некогда. А мы же хотим кроме школы, чтобы наши дети, это уже как отец говорю, занимались немножко спортом. Для чего? Не для показухи, для здоровья, чтобы он нормальным, здоровым, красивым рос. У кого-то есть способность к музыке, писать картины, петь, танцевать, где взять это время? Они и так 10 часов в школе заняты уже в 7 классе. Я подумал: почему мы 5 дней работаем, 2 отдыхаем, а дети должны работать 6 дней и еще на воскресенье хватает. И было принято решение: давайте программу сделаем, надо с программы, учебников начинать. Второе – надо заставить учителя работать в школе с учеником, чтобы домашнее задание он делал даже не два часа. А у нас сегодня 4. А у старших классах 5 и репетиторство, это что нормально? И это надо все выкорчевать. В советские времена этого не было, а если было – маленькие элементы, никакого репетиторства. Вот школа базовая давала знания, вступительные экзамены на базе этой школы. А сегодня что вы сотворили? Вот поэтому был введен вот этот субботний день, и суббота должна была быть спортивным днем, трудовое обучение, и кто-то, может быть, хочет чего-то там подрепетировать.