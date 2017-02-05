«Большой разговор с Президентом»: о взаимоотношениях с Россией, нефтегазовом споре, качестве белорусских продуктов и интеграции

Новости Беларуси. Главная тема уходящих семи дней – пятничная общественная дискуссия за круглым столом. «Большой разговор с Президентом» – это своеобразный срез жизни нашего общества. И сегодня говорим о том, что происходит в Беларуси и вокруг Беларуси, и о том, что волнует всех и каждого.

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пока я Президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет. Вы должны это знать четко. Но вы должны понимать и то, что в России разных сил – море. К сожалению, они сегодня разные и в руководстве страны. И что очень плохо, некоторые вещи расходятся с мнением и решениями самого президента – я об этом своему другу часто говорил. Это уже никуда не годится.

Кирилл Коктыш, доцент Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации:

Александр Григорьевич, вы на самом деле очень правильно сказали, что диалог России и Беларуси сведен к очень узкому формату. На самом деле эта тема разговора: энергоносители, по большому счету безопасность и «молочка». И завязан диалог на первых лицах. На самом деле это, наверное, где-то хорошо для решения вопроса, но это и плохо, потому что Институты созданы. Есть Союзное государство, есть Евразийский союз. И этот функционал просто недозагружен.

Александр Лукашенко:

Знаете, вот эти обострения – они же не впервой. Россия ведь часто «хваталась» за газовую трубу, за нефтяную трубу, что происходит и сегодня. Это уже привычка такая. Хоть после всяких таких конфликтов, пусть не публично, но мне всегда говорили: «Да, мы погорячились и так далее». Ну, разве не погорячились? Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Это нерентабельно, неэффективно. Но свобода и независимость – это очень рентабельно и не оценивается никакими деньгами и никакими числами. Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают. Они думают, что никуда не денутся. У нас есть межгосударственные договоры. Мы ни одного договора не нарушили.

О НЕФТЕГАЗОВОМ СПОРЕ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Газ привязан к нефти, нефть котируется. Когда нефть была 120 долларов, все было хорошо, мы платили дикие деньги за нефть, соответственно по формуле был привязан газ. Упала нефть – упала цена и на природный газ. «Нет, по столько нет. Мы не дуем продавать вам за тысячу кубов 82». Платите как платите. Почему? Потому что это и так самая низкая цена. Мы никому по такой цене не продаем. До 1 января прошлого года не договорились. И тогда правительство принимает решение и мне докладывает, что мы платим России не 132, а 107, а должны были платить 83. И вот тут они посчитали, что мы недоплатили, если из цены их 132, 550 млн долларов. Спор шел исключительно по газу. Они начали в нарушение всех договоренностей «резать» нефть. Мы обратились, конечно, в суд, согласно наших договоренностей, и так далее. Судебное разбирательство будет, естественно, но разве это нормально?

О КАЧЕСТВЕ БЕЛОРУССКИХ ПРОДУКТОВ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По «молочке» у них 7 миллионов тонн свободный рынок, то есть закупают. Мы поставляем чуть больше 4 миллионов. 3 еще свободно. Чего вы блокируете белорусский товар? Нам же его надо продать, чтобы заплатить вам за нефть и газ.

Второй момент. Когда они ввели эмбарго, они с нами не советовались. Мы, как внешняя граница в Польше, Украине, Литве, Латвии, исполняем роль единой границы. Мы пообещали, что мы эти товары согласно вашему решению пропускать в Россию из Германии и Польши не будем. Но если мы получаем это сырье – молоко, яблоки, рыбу и прочее, мы перерабатываем. Не переклеиваем наклейку, мы ее переработали. Это другой товар. Если мы из молока везем, продаем в Россию, у себя или где-то на рынках, из польского, немецкого молока сыры, масло и так далее, это продукт глубокой переработки. Мы поставляем исключительно белорусское им. И притом, как в советские времена, на экспорт качество должно быть идеальное. Более того, у них предприятия переработки дореволюционные. Там страшно на них зайти, они далеки от наших модернизированных перерабатывающих предприятий. Они это признают. Но мы перерабатываем эту продукцию и поставляем туда, на российский рынок. Это не запрещено.

ОБ ИНТЕГРАЦИИ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается заявлений о ЕврАзЭС и Союзном государстве – полный вымысел. Есть там люди, которые рады всему тому, что здесь происходит. Что касается заседания Совмина Союзного государства, Высшего госсовета, председателем которого я являюсь. Мое было четкое понимание и требование в этом плане. О чем говорить, если не решаются вопросы, о которым мы договорились? Их надо решить, ибо мы в позор превращаем эти все заседания Союзного государства. Мы никогда не были против интеграционных проектов. Мы были инициаторами этих всех проектов. Мы рассчитывали, что этот союз (и это аксиома) будет основан на равноправии, будут созданы равные условия. Это главное, без этого не бывает союза. И вот за это время из-за неравных цен, неравных условий Беларусь потеряла 15 млрд долларов. Они признают эту цифру. И вот они нам сейчас дали миллиардов пять кредитов. Хорошо. Изъять у нас 15 млрд через цены и потом нам же дать наши деньги, и то только третью часть, под вот такой процент. В три раза больше, чем МВФ. И вслед: «Мы кормим их. Гири на ногах». Это нужно заканчивать. На этом много не получишь. И мы не Украина, мы не антироссийские, мы в НАТО не стремимся. Мы свято бережем нашу договоренность об обороне вот нашего пространства, нашего отечества, Беларуси и России. Это наше общее. И я бы хотел, чтобы этот конфликт наверху ни в коем случае не опустился до низу. Поэтому я вас очень прошу: никогда не обижайте россиян.