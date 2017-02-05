«Большой разговор с Президентом»: о внешней политике, безопасности и строительстве АЭС

Новости Беларуси. К пятничной дискуссии за круглым столом подключились коллеги из зарубежных изданий и телекомпаний, а также эксперты из соседних государств. Беларусь в мире и мир в Беларуси – еще одна грань большого разговора.

О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, находясь в эпицентре сегодня, даже не в центре Европы, а в эпицентре евразийского континента, так судьба сложилась, у нас нет другого пути, как развивать многовекторную политику. На народном языке, это традиционные, сообразно нашему менталитету понятия. Мы должны дружить со всеми нашими соседями. Нам ни Россия, ни Украина, ни Польша, ни Литва, Латвия не чужие. Это наши соседи, они от господа. Что касается дальше векторов, у нас открытая экономика. Что нам делать? Если бы мы могли нашим соседям продать все, чтобы нормально жить. И не надо ехать на дальнюю дугу, как меня недавно критиковали: «Чего поехал в Египет, Судан?» Лоббировать свою продукцию. Поехал. Иду туда, где открыты двери. Слава богу, в последнее время дверь открыли многие. Вот туда и едем. И ни одна поездка Президента убыточной не была.

Евгений Прейгерман, политолог:

В контексте у меня, наверное, продолжении темы, которая сейчас звучала, маленькое предложение. То с Запада, то с Востока на нас смотря сквозь призму каких-то чужих интересов, картин мира. Может быть, в этой связи имело бы смысл раз в год завести такую традицию, как это делают во многих других государствах, проводить большую международную конференцию, обязательно с вашим участием, где не только мы, но и ведущие международные эксперты, которые в итоге пишут и говорят про Беларусь, из первых уст слышали все то, о чем мы сегодня говорим, и, соответственно, мы бы выстраивали наши где-то концептуальные, где-то практические предложения, в том числе по наполнению вашей идеи по «минскому процессу».

Александр Лукашенко:

Услышано. Абсолютно вас поддерживаю.

О БЕЗОПАСНОСТИ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никакая экономика не нужна в государстве, когда не будет этой безопасности, когда мы будем незащищены. Поэтому когда-то было мое предложение Путину: «Давай будем проводить учения. Большие, малые. Через два года». Настало наше время. И мы примем эти учения. Это будут открытые учения, мы пригласим всех, чтобы видели, что мы ни на кого не собираемся нападать, у нас такой цели нет. Не дай бог мы станем агрессорами против какой-то страны. Это, конечно, немыслимо. Поэтому у нас только оборонная позиция. Если кто-то думает, что там несколько тысяч вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия сюда свои войска вводит, слушайте, не будьте вы наивными. То, что будут сюда войска введены, то ровно они отсюда и уйдут. Войска высадят где-то возле полигона, разобьют этот лагерь, ввезут определенное количество. Там мизер будет боевых припасов. Только для того, чтобы отстрелять по мишеням. Остальное – это холостые боеприпасы. Лагерь наш, лагерь их. Я как главнокомандующий, председатель Высшего госсовета, приезжаю, генералы российские мне докладывают. Это все под контролем. Зачем вы пишите, что Россия оккупирует Беларусь? Да этого никогда не будет.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ АЭС

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы можете воспрепятствовать строительству атомной станции? Нет. И МАГАТЭ, все международные, другие страны об этом заявляют: «Как, это же мирный атом, все строят атомные станции. Почему вдруг в Беларуси не может быть атомной станции»? Более того, это же не слабенькое государство строит атомную станцию. Не мы с вами. Это строит Россия, ядерная страна. И она ее построит. Потому что они в этом тоже очень заинтересованы, чтобы показать новое поколение атомных станций – самых безопасных. И они от этого не откажутся. Случилось с корпусом реактора. У нас чернобыльская страна, очень болезненно воспринимают, убирайте этот корпус. Убрали, привезли новый.

Алексей Беляев, политолог:

Вы очень правильно сказали, что у нас не может быть конфликтов с соседями. Но при этом Литва пытается вмешиваться в наше суверенное право иметь собственную атомную станцию. И постоянные нападки со стороны Литвы можно расценивать как нападки на нашу энергетическую независимость. В свете событий, связанных как раз с углеводородными проблемами.

Александр Лукашенко:

Я литовцам говорю: «Чего вы «воюете» против нас?» Давайте договоримся. Это будет наша общая станция. Давайте произведем электроэнергию на ней. У вас же дефицит, мы вам продадим по нормальным ценам. Это политика. Ее надо просто отбросить и забыть. Экономика свое дело сыграет. Когда появится дешевая электроэнергия, тогда мы с ними договоримся, а станцию мы построим.