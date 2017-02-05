«Большой разговор с Президентом»: о модном, личном и вкусном

Новости Беларуси. Главная тема недели – «Большой разговор с Президентом». Более семи часов длилась эта общественная дискуссия, дискуссия очень полезная. Этот марафон стал самым продолжительным за всю историю подобных встреч и, пожалуй, самым интерактивным. В споре, в дискуссии, как известно, рождается истина, а всем вместе, или, как говорят белорусы, «талакой» проще решить или хотя бы наметить или нащупать правильное решение той или иной проблемы нашего общества. И в финале программы еще несколько тем из «Большого разговора» – несколько личных вопросов Президенту.

О МОДНОМ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Костюм свой, рубашка импортная. Кто-то прислал. Рубашка импортная, но умеют шить. Красный галстук тоже не наш. Думаю, не скажут, что я под Трампа подстраиваюсь, потому что на прошлой пресс-конференции, по-моему, я тоже был в красной галстуке. Ботинки? Вот, красавец, сидит. Туфли взял свои старые и тебе передал, чтобы ты такие же сшил. Все время после этого «Марко» ношу. Если не веришь, я могу снять и показать. Туфли «Марко», носки черные. Трусы свои.

О ЛИЧНОМ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете мое отношение к детям, особенно к меньшему. Я стараюсь его учить всему, что я сам умею. Я сижу, с вами разговариваю, приболел, а в школе пообещал, что побежит сегодня на лыжах. Научил в свое время. Не знаю, как он там пробежал и выступил. Переживаю, что больным пришлось бежать. Мне нравится то, что он не хочет быть Президентом. У него нет этой болезни. Он мягко сказал, я смотрел его высказывание. Старшие тоже, особенно Виктор. Это говорит о том, что Они не болеют звездностью и не думаю, что Президент – это царствование. Они не любят этой публичности.

О ВКУСНОМ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люблю заниматься хлебом, кондитерскими изделиями. Скоро мой шоколад появится. Единственное, что выйдет под брендом, как модно говорить, Президента. Хочу поделиться с вами этим шоколадом. Он без сахара. На «Коммунарке», будучи с технологами, переговорил, изучил все это, поручил, чтобы сделали этот шоколад. Они нашли технологии, он достаточно сладкий, но без сахара. Там используется стевия – трава. Они сделали этот шоколад. И все время меня торпедировали: «Народ требует шоколад. Его нет в продаже». Я говорю: «Вы еще не разработали эту наклейку». Они упаковку изобрели. Сейчас технологи где-то в командировке, вернутся и начнут продавать этот шоколад.