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Болгария хочет отменить визовые сборы для белорусских школьников

01 апреля 2016 17:04
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Новости Беларуси. Болгария хочет отменить визовые сборы для белорусских школьников. Об этом стало известно 1 апреля во время встречи парламентариев двух стран. Точная дата изменений в визовой политике еще неизвестна, но предполагается, что это произойдет уже в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Кынев, председатель комиссии по экономической политике и туризму Народного собрания Республики Болгария:
Впервые в этом году будет специальный режим для детских групп и для групп, которые участвуют в наших фестивалях. То есть бесплатные визы. Это соглашения, по которым сейчас работают Министерство туризма и соответствующие комиссии в Брюсселе. Потому что все вопросы визового режима решаются на уровне соглашения между Евросоюзом и Минском.

Отмечу, Беларусь принимает парламентскую делегацию из Болгарии впервые за последние десять лет. Результатом переговоров в Палате представителей стало подписание меморандума о сотрудничестве. Растёт интерес к нашей стране со стороны болгарского бизнеса. Приток инвестиций за прошлый год увеличился более чем на 80%.

# Беларусь-Болгария # Петр Кынев

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