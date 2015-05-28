Более 8,5 тысяч человек выйдут на свободу в Беларуси в связи с амнистией по случаю 70-летия Великой Победы

Новости Беларуси. Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 мая подписал Закон об амнистии в связи с 70-летием Победы. Фактически шанс начать новую жизнь получат более 8,5 тысяч человек. Стоит отметить, что документ разработан по инициативе главы государства, и работа надо документом велась при личном участие президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Факт совершенного преступления под сомнение амнистия не ставит. В переводе с греческого это слово означает «прощение». А оно основано на гуманизме и только. Сколько человек вот так получит путевку на свободу, решали, в том числе, народные избранники. Среди них Виктор Владимирович – один из главных экспертов по вопросам, что такое хорошо и что такое плохо. Депутат в свое время поработал в комитете госбезопасности Советского союза.

Виктор Русак, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Наказание должно быть адекватно содеянному. Для некоторых категорий людей вполне достаточно ввод его в зал суда для того, чтобы он осознал и больше никогда преступление не совершал.

Те, кто совершил особо тяжкие преступления или связался с оборотом наркотиков, на амнистию могли и не рассчитывать.

Парламентарии полностью поддержали законопроект главы государства. Известно, что Александр Лукашенко всегда более чем серьезно подходит к формулировкам этого традиционного документа, который приняли в парламенте, одобрили в сенате и только после этого вернули на подпись президенту.

Виктор Русак, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

И разработчиками, и при рассмотрении очень большое внимание уделялось тому, чтобы, реализуя акт гуманизма, не нанести ущерб основному обществу. Поэтому, применяя амнистию, ни в коем случае нельзя нарушить криминогенную обстановку в стране и должен быть сохранен баланс справедливость при соотношении преступления и наказания.

Всего от уголовного наказания освободят 8 тысяч 600 человек. Это те, кто совершил преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким. А так же несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до восемнадцати лет, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, лица, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Для общества главный вопрос состоит в том, не возьмутся ли за старое новоосвобожденные? По статистике МВД, рецидив случается примерно у каждого четвертого. Остальным действительно удается начать новую жизнь, как, например, Максиму. Молодой человек вышел по амнистии в прошлом году.

Максим:

Я сел, когда мне было 18. По пьяни подрался. Тогда мне казалось, что защищать свою правоту – это по-мужски. За мое мужество мне дали 3 года. Из них я отсидел 2. В прошлом году освободился. За время, которое я отсидел, я все осознал: правоту нельзя доказывать кулаками. Я изменил свою жизнь: бросил пить, нашел девушку, в этом году буду пытаться поступить в колледж.

В 2014 освобожденных было в четыре раза меньше, тогда в основном сокращали срок наказания на один год. Всегда каждый отдельный случай рассматривается индивидуально. Взвешиваются многие факторы: тяжесть преступления, раскаяние и исправление осужденного.

Из нововведений этого года — попадание в списки «прощенных» лжепредпринимателей в компанию к незаконному бизнесу и неплательщикам налогов.

Эта амнистия — четырнадцатая для независимой Беларуси. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течении полугода.